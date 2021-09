Ecco Blink Video Doorbell: videocitofono a prezzo accessibile

Amazon lancia oggi il nuovissimo Blink Video Doorbell: un nuovo concetto di videocitofono dal prezzo accessibile, che si installa facilmente ed è super ricco di feature. Tutti i dettagli.

Blink Video Doorbell è ufficiale

Un prodotto bello esteticamente, pronto ad aiutarti per controllare in tempo reale chi suona alla porta. Riprese in alta definizione sia di giorno che di notte, ma non solo: l'audio bidirezionale ti permette di interagire con chi è davanti al citofono. Il suo cuore smart, ti consente di gestire il prodotto praticamente da qualsiasi angolo del mondo: se qualcuno suona, ricevi una notifica sullo smartphone (a bordo del quale hai configurato l'apposita applicazione di Blink).

In questo modo, puoi osservare chi c'è alla porta e decidere se interagire. Naturalmente, questo prodotto è anche pienamente compatibile con Alexa. Pertanto è in grado di interagire con i dispositivi Echo e Fire che possiedi.

Semplice da installare e configurare, puoi decidere se usarlo alimentandolo a cavo oppure attraverso batteria. Quest'ultima può arrivare a garantirti un'autonomia energetica che si spinge fino a due anni. Infine, naturalmente, il dispositivo non teme le intemperie e resiste perfettamente all'esterno. Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International, ha commentato così l'arrivo del nuovo videocitofono:

“Il nuovo Blink Video Doorbell garantisce massima sicurezza, è facile da usare e affidabile. È il dispositivo ideale per i clienti che desiderano iniziare a realizzare un sistema di sicurezza intelligente. Video Doorbell è progettato per ogni abitazione, ed è dotato di funzionalità avanzate di sicurezza intelligenti, tra cui le zone di rilevazione del movimento personalizzate, per monitorare i luoghi della casa più importanti per tutta la famiglia. Con l'aggiunta di un videocitofono alla linea di videocamere di sicurezza intelligenti Blink – incluso il nuovo Blink Floodlight Mount – è possibile scoprire subito chi è alla porta, tenere d'occhio i pacchi e proteggere la propria casa anche a distanza e in qualsiasi momento.”

Blink Video Doorbell sarà disponibile a breve in vendita su Amazon in Italia a un prezzo di partenza di 59,99€.