Ecco 6 trovate GENIALI che ti miglioreranno la vita (da 7€ a 13€ su Amazon)

Su Amazon c’è veramente di tutto, ci sono anche delle trovate geniali che non solo semplificano la vita quotidiana, ma in alcuni casi la rendono addirittura più sicura. Dai un’occhiata a questa selezione di 6 articoli super economici e scopri perché dovresti assolutamente averli anche tu. Li prendi a partire da 7€ e le spedizioni sono veloci e gratuite se sei membro dei servizi Prime.

Attenzione però, i prezzi del momento sono tali poiché i gadget sono in sconto: potrebbero cambiare da un momento all’altro quindi scegli velocemente quello che ti piace di più e strappa un prezzo affare!

Questo simpatico vulcano si prenderà cura del tuo microonde, permettendoti di averlo finalmente sempre pulito e privo di disgustosi avanzi di cibo, che puntualmente finiscono sulle pareti dell’interno del forno. La sua forza è la semplicità di utilizzo: aggiungi un po’ di acqua e aceto al suo interno, chiudilo e poi mettilo nel forno. Avvia il funzionamento del microonde per pochi secondi, dopodiché apri e con un panno umido pulisci le pareti.ti renderai conto che, senza l’aggiunta di additivi chimici, saranno perfettamente pulita! Utile, geniale ed economico. Prendilo adesso a 8,95€.

Non raccontare a me di quanto sia tragico combattere con peli e pelucchi vari: in casa ho due cani. Anche io ho provato diverse soluzioni miracolose e poi mi sono anche resa conto che la maggior parte degli aspirapolvere non è esattamente quello che serve per pulire superfici morbide come tessuti, divani o poltrone. Ecco, proprio quello che sembra un gadget utile a niente, mi ha sorpreso incredibilmente. Si tratta di un accessorio super semplice da utilizzare: basta applicare un po’ di pressione tramite il manico e tirare verso di te, avendo cura di mantenere il tessuto abbastanza teso. A quel punto, ti accorgerai che i peli vengono trascinati via e creano delle piccole palle, che poi potrai prendere e gettare l’immondizia. Semplice ed efficace, la cosa bella è che funziona davvero! Accaparratelo a 6,99€ appena.

La saponetta di acciaio non è uno stravagante oggetto di arredo, si tratta di un oggetto unico nel suo genere perché ti permette di eliminare, tramite il solo sfregamento sotto l’acqua corrente, cattivi odori di cibo come aglio, cipolla, pesce, carne e non solo.sicuramente il merito sarà di una qualche reazione chimica fra l’acciaio e la pelle, ma non te la spiegherò: non la conosco neanche io. Quello che so, perché ne ho una, è che queste saponette funzionano davvero. Soprattutto è banale sottolineare che sono praticamente infinite: la compri una volta e lo utilizzi per sempre. In sconto su Amazon c’è la versione con tanto di porta saponetta, che puoi appoggiare accanto al lavello. Prendi la confezione da 2 pezzi a 8,59€.

La lampada wireless automatica, con sensore di movimento e sensore di luminosità ambientale, è versatile in una maniera incredibile. Dotata di batteria integrata ricaricabile, puoi posizionarla praticamente ovunque. Sarà perfetta sotto i pensili della cucina, nell’armadio, lungo il corridoio, accanto alle scale e non solo: ovunque ti serva poter ottenere un buon fascio di luce, che si attiva semplicemente quando rileva un movimento. Quando è scarica, basterà ricaricare la batteria tramite cavo USB C e tornerà subito pronta all’uso. In un paio di occasioni le ho anche regalate: una volta compreso il loro potenziale vengono particolarmente apprezzate! Porta la coppia a casa a 12,89€ (attiva il coupon in pagina!).

Gli ultimi due prodotti sono dedicati alla sicurezza e alla gestione di situazioni di emergenza, che purtroppo possono capitare. Il primo articolo è un sistema 2 in 1 da tenere sempre in auto o comunque da portare con sé e quando si entra in una qualsiasi vettura. Si tratta di un rompivetro, che integra anche un taglia cinture di sicurezza. Fermati un attimo a riflettere sull’importanza di poter rompere velocemente il vetro di un finestrino, così da poter lasciare l’abitacolo dell’auto anche se lo sportello è bloccato a seguito magari un urto.allo stesso modo, può succedere che la cintura di sicurezza non si sganci e passi da essere un sistema di protezione a una potenziale trappola mortale. Ecco, con un banale accessorio come questo è possibile salvarsi la vita in poche mosse. Tanto utile, quanto ancora poco conosciuto, a mio avviso dovrebbe essere in dotazione praticamente in qualsiasi veicolo venduto. La confezione da 2 pezzi la prendi a 11,99€ appena.

Il secondo prodotto è altrettanto poco conosciuto. Si tratta della coperta antincendio, che praticamente chiunque dovrebbe avere in casa. Grazie allo speciale materiale ignifugo con il quale è realizzata, se lanciata su un incendio è in grado di soffocarlo senza bruciarsi a sua volta. Dunque, l’utilizzo tempestivo di questo genere di prodotto, evita che le fiamme divampino ed è in grado di risolvere potenziali emergenze domestiche. Super compatta quando è chiusa, è dotata di un sistema di apertura rapida ed è immediatamente pronta all’uso. Nei casi più estremi può essere usata anche come copertura per attraversare delle fiamme e salvarsi e non solo. Infatti, nel caso in cui ad essere in fiamme sia una persona, o i suoi vestiti, coprirla rapidamente con questa coperta può fare la differenza. Un accessorio tanto economico, quanto fondamentale da avere. Prendila a 10,99€ in sconto.

Non so quanti di questi spettacolari prodotti tu conosca, di certo sarebbero tutti quanti da avere. Uno più utile dell’altro, costano pochissimo su Amazon, soprattutto quando sono in sconto come ora! Approfittane rapidamente, finché le promozioni sono attive, e godi di spedizioni veloci e gratuite, garantite dei servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.