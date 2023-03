Ecco 5 utilissime cose tech (DA AVERE) che su Amazon costano meno di 10€

Cose tech super utili, prodotti che poi utilizzare in una marea di contesti. Oggetti che magari, grazie a promozioni del momento, da Amazon puoi prendere a meno di 10€. Ne ho selezionati cinque che devi assolutamente portare a casa, approfittando degli sconti a tempo. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono anche assolutamente rapide e gratuite.

Ognuno di questi prodotti è pronto a risolvere fastidiosi problemi che possono presentarsi quotidianamente. Naturalmente per ognuno di loro ti spiegherò per quale ragione dovresti acquistarlo e quali problemi può risolvere.

Cose tech utilissime da non perdere su Amazon

Cose tech di utilizzo comune, super economiche, eppure assolutamente geniali! Scegli adesso le tue preferite, approfitta dei prezzi promozionali. Pronti? Eccole tutte.

Con questo accessorio potrai recuperare vecchi hard disk (anche SSD), che diversamente non potresti utilizzare e finirebbero nella spazzatura. Ad esempio, le memorie interne di vecchi PC ormai inutilizzabili. Si tratta di un adattatore SATA (I/II/II) per HDD da 2,5″, che arriva a casa anche dotato di pratica custodia. Basta un attimo per utilizzarlo: basta collegare l’adattatore alla memoria che vuoi recuperare e chiudere la custodia: hai finito. Da quel momento in poi, ottieni un vero e proprio hard disk esterno, che basterà collegare tramite porta USB al tuo PC e sarà subito pronto all’uso. In promozione, lo prendi a 9,99€ appena.

Con questo dispositivo finalmente la smetterai di dover fare il classico “stacca e attacca” con le connessioni HDMI delle tue periferiche. Lo facciamo tutti: dietro la TV, le porte d’ingresso sono troppo poche rispetto a console, media player, decoder e non solo. I dispositivi da collegare sono parecchi. Ecco, questo gadget ti permette di risolvere il problema perché da una sola porta potrai collegare fino a ben tre dispositivi e, tramite il pratico il telecomando, potrai rapidamente passare da uno all’altro senza dover staccare alcun cavo. Un accessorio geniale, che consentirà la convivenza pacifica di tutte le tue periferiche, tutte sempre collegate al televisore. In sconto questo dispositivo puoi portarlo a casa a 9,99 € appena (sconto del 47%).

La vecchia autoradio, il vecchio impianto stereo che ancora suona bene, quel paio di cuffie che non è dotato di connettività wireless. Di dispositivi ai quali puoi aggiungere il Bluetooth ce ne sono veramente tantissimi: basta che abbiano una porta jack audio da 3,5mm e potrai risolvere in un attimo. Infatti, questo geniale dispositivo serve proprio a questo scopo: è in grado di aggiungere la connettività senza fili dove non c’è. Basta inserirlo nella porta jack audio da 3,5mm e poi a lui potrai abbinare smartphone, tablet, PC e non solo. A quel punto potrai riprodurre senza alcun problema brani musicali e altri contenuti. Addirittura, integra anche un microfono questo significa che – ad esempio in auto – potrai utilizzarlo come un vero e proprio sistema di vivavoce: non manca nemmeno la riduzione del rumore in conversazione! Prendilo in sconto a 8,59€ appena.

Adesso è il momento di risolvere un grosso, grossissimo, problema: come ascoltare la musica in doccia. Cantare mentre si fa la doccia è bello, ma farlo con una ma base musicale è decisamente molto meglio. Per questo motivo esistono speaker Bluetooth come questo, che sono assolutamente resistenti al contatto accidentale con l’acqua e – soprattutto – sono dotati di una potente ventosa. Grazie a lei, puoi attaccare saldamente il dispositivo alla parete della doccia, senza preoccuparti che cada. Lo abbini in Bluetooth allo smartphone, che rimane assolutamente lontano dal contatto con l’acqua, e fai partire la tua playlist preferita: non resta che cantarla tutta. Dotato di batteria integrata ricaricabile, è presente anche un microfono: questo significa che potrai utilizzarlo come sistema di vivavoce se dovesse arrivare una telefonata mentre stai facendo la doccia. In sconto lo prendi a 9,60€.

L’ultima cosa tech è dedicata al problema ricorrente di chiunque utilizzi dispositivi di elettronica: quando serve un cavo, un cavo specifico, non c’è mai. Come risolvere? Semplice: basta averli sempre tutti a disposizione. Non preoccuparti degli ingombri però, non dovrai portare con te un sacchettino con diversi cavetti all’interno. Basta utilizzare un accessorio come questo che anzi è anche super compatto perché la cavetteria si arrotola completamente all’interno. Da un lato hai un’uscita USB di tipo A, dall’altra invece hai tutte i collegamenti che possono servire: USB C, microUSB, porta Lightning per iPhone e iPad. Basterà portare con te questo piccolissimo dispositivo, srotolarlo all’occorrenza, scegliere l’uscita che ti serve e non ci saranno più problemi. Non servirà cercare in giro cavetti o cercare qualcuno che possa prestarli: non rischierei più di rimanere senza la ricarica della batteria dello smartphone, perché hai dimenticato proprio il cavo che ti serviva. Un oggetto sfizioso, gradevole anche nel design, che prendi 8,99 € appena è in promozione.

Insomma di cose tech a meno di 10€ su Amazon ce ne sono veramente tante: queste cinque non solo sono super utili in generale, ma risolvono problemi che quotidianamente ci ritroviamo ad affrontare. Ricordati di sceglierle adesso perché sono in promozione, il prezzo successivamente potrebbe variare. Se sei abbonato ai servizi Prime, godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratuite garantite in pochissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.