Ecco 5 utili ASSURDITÀ che trovi su Amazon a meno di 20€: mai viste

Su Amazon c’è di tutto, letteralmente. Dai prodotti più blasonati, a quelli più di nicchia, fino a vere e proprie chicche che conoscono in pochissimi. Prodotti assurdi, per certi versi, ma comunque utili e – quantomeno – assolutamente da conoscere.

Dai un’occhiata ai 5 nella nostra selezione, sono tutti prezzati (in questo momento) a meno di 20€: super economici dunque e con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi prime.

Il primo è quello più bizzarro, ma probabilmente più particolare. Hai presente quando vai in bagno e non per fare la doccia? Se non abiti da solo, il rischio di lasciare cattivo odore – e quindi di sentirsi in forte imbarazzo – è concreto. Ecco, io questo prodotto non lo conoscevo, ma per fortuna esiste. Poo-Pourri è uno spray che va spruzzato direttamente nella tazza prima di, beh si insomma, è chiaro. A leggere le recensioni, il risultato è garantito: alcun cattivo odore sarà rilasciato nell’aria, anzi! Si diffonde anche un delicato profumo. Come se nessuno fosse stato in bagno. Perché funziona? Essenzialmente, la miscela di olii con la quale è concepito (assolutamente non pericolosi per lo scarico del water), crea un film sulla superficie impedendo ai cattivi odori di fuoriuscire.

Assurdo, utile, anti-imbarazzo! La versione con fragranza “limone”, la trovi a 16,90€.

Il secondo assurdo prodotto è questo kit che ti permette di sfruttare la magia della Cianotipia ovvero la stampa di foto utilizzando della speciale carta, proprio quella di questo kit, e la luce diretta del sole. Un prodotto particolarissimo, che garantisce tanto divertimento e la creazione di piccole opere d’arte a partire da elementi della natura e non solo. Lasciati ispirare e sperimenta, basta poco per provare.

Il kit con 12 fogli (di piccole dimensioni) lo prendi a 13,73€ appena.

Ami avere un buon profumo in casa, ma non fragranze banali? Allora la carta aromatica d’eritrea è assolutamente da provare! Ha le sembianze di un libro, ma è tutt’altro: le sue pagine vanno “bruciate” e il fumo che verrà emanato rilascerà nell’ambiente un profumo unico, spettacolare. Un prodotto particolarissimo, che fa un incredibile effetto scenico durante l’uso.

Il “libro” da 24 pagine lo prendi a 5,70€ appena.

Come non inserire in questa lista il mitico bollitore pieghevole? Soluzione praticissima mentre si è in viaggio per avere sempre acqua calda a disposizione, senza tuttavia dover portare con sé oggetti ingombranti. Incredibilmente semplice da usare, basta aprirlo, inserire il liquido e accendere. Quando finisci, richiudi tutto e lo porti via.

Un prodotto geniale, che in promozione puoi prendere a 19,99€ appena.

In ultimo, ma non assolutamente per importanza, un gadget che può letteralmente salvarti la vita in caso di incidente d’auto. Infatti, in quei momenti è possibile che lo sportello si blocchi (diventando impossibile da aprire) o che sia la cintura di sicurezza a diventare impossibile da togliere. Con questo strumento, da un lato hai un’estremità che taglia la cintura mentre dall’altro una speciale punta rompi vetro. Semplice, robusto, ma sopratutto fondamentale da avere sempre con sé mentre si viaggia in auto.

Questo modello, anche particolarmente gradevole nell’estetica, lo prendi in promozione a 11,99€ appena.

Come vedi, di gadget davvero assurdi – e utili – ne è pieno Amazon. Bisogna solo scovare quelli più particolari e accaparrarseli, anche per pochissimi euro. Proprio come questi 5, che puoi prendere a meno di 20€ con spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.