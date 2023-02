Ecco 5 prodotti GENIALI (a meno di 15€) che ti semplificano la vita

Dai un’occhiata a questi 5 prodotti pazzeschi, super utili e in grado di semplificarti la vita. Li trovi tutti a meno di 15€ su Amazon con spedizioni rapide e gratuite. Sii veloce a scegliere però: si tratta di occasioni a tempo limitato.

La polsiera magnetica è perfetta da indossare durante le tue operazioni di fai da te. Basta indossarla e potrai affidare a lei viti, dadi, ganci, piccoli cacciavite, inserti e non solo: ci penseranno le bande magnetiche a tenere tutto ben fermo, mentre tu mantieni la mani libere per lavorare. Un prodotto geniale e incredibilmente funzionale: immagina di salire su una scala con degli attrezzi, potrai affidare a lei le cose più piccole e non dover fare sali e scendi per prenderle! Portala a casa a 13,50€ circa, basta spuntare il coupon in pagina!

Sempre in tema “fai da te”, come dimenticare la chiave universale, autentica genialata. Montala su trapano o manico e dimentica la cassetta degli attrezzi! Il suo sistema basato su perni mobili si adatta perfettamente a ganci, chiodi, viti e non solo: si aggrappa a loro e ti permette di avvitarli o estrarli senza alcuna fatica, anche se danneggiati. Un prodotto pazzesco, realizzato in acciaio, che puoi accaparrarti a 11,99€.

Sterilizza prima e ricarica senza fili dopo: questo dispositivo by Xiaomi è pazzesco. Al suo interno c’è un sistema di sterilizzazione e sanificazione attraverso raggi UVC: perfetto per oggetti di piccole dimensioni, è perfetto anche per smartphone e wearable. Il suo coperchio nasconde un segreto: è una comodissima piastra di ricarica wireless per i tuoi dispositivi! Prendilo a 8€ circa appena, finirà subito.

Questa coppia di lampade wireless automatiche è utilissima. La accendi, impostando se lo desideri il funzionamento su automatico, e loro faranno il resto: si accenderanno, al rilevamento dei movimenti, solamente se non c’è sufficiente illuminazione ambientale. Funzionano tramite batteria integrata ricaricabile tramite il cavo USB in dotazione: non servirà posizionarle nei pressi di prese elettriche! Anzi, grazie al sistema di aggancio magnetico (che ricevi in kit) potrai sistemarle ovunque desideri. Prendi il set da due pezzi a 13 circa appena: ottieni due unità da sistemare dove preferisci.

Per finire, un bellissimo campanello wireless, che puoi posizionare praticamente ovunque desideri, senza il vincolo di cavi! Le due unità (una da posizionare all’interno e una all’esterno) possono essere posizionare fino a 150 metri di distanza l’una dall’altra! Sistemale dove preferisci, l’unità da esterni funziona tramite batteria (quindi non servono prese elettriche) e resiste al contatto con l’acqua. L’unità da interni suonerà ogni volta che c’è qualcuno alla porta: potrai regolare il volume e la suoneria a piacimento. Prendi il kit a 14,79€ appena.

Hai scelto il tuo prodotto a meno di 15€, perfettamente in grado di semplificarti la vita? Sii veloce a completare gli ordini da Amazon, le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Attenzione: si tratta di prodotti con disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.