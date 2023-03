Ecco 5 prodotti a meno di 3€ su Amazon grazie alla MAGIA delle promo scorta

C’è un modo di fare shopping su Amazon che ti permette di risparmiare un sacco: le promo scorta. Non solo cibo ovviamente: ci sono prodotti di ogni tipo. Dai un’occhiata alla mia selezione di 5 occasioni, costano tutte meno di 3€ al pezzo. La cosa particolarmente interessante è che anche le mega confezioni hanno un prezzo molto contenuto: dai un’occhiata tu stesso. Si parte da 0,30€ circa e le spedizioni, se sei abbonato ai servizi Prime, sono rapide gratuite.

Queste clip sono semplicemente geniali. Grazie a loro eviterai lo spreco di cibo: tutti quei sacchetti che rimangono aperti, con ancora del prodotto dentro, potranno essere ben sigillati. In questo modo, il cibo all’interno rimarrà ottimo anche per diverso tempo. Disponibili diverse dimensioni, così da adattarsi perfettamente a ogni sacchetto, arrivano a casa in kit da ben 20 pezzi. La confezione da 20 te l’accaparri a 6€: appena 0,30€ per ogni unità.

Un kit completo per eseguire un tampone rapido antigenico direttamente a casa e in qualsiasi momento. Il set, imbustato singolarmente, contiene tutto il necessario per eseguire un test a partire dal prelievo di mucosa nasale: pochi minuti e potrai conoscere il risultato. Normalmente ben più costoso, il singolo kit puoi prenderlo a 0,50€ appena: basta accaparrarsi la scorta da 10 pezzi a 4,99€.

La penna senza inchiostro, anche detta matita eterna, è un prodotto geniale. Non ha bisogno di inchiostro per funzionare, il tratto viene rilasciato per merito dello sfregamento della punta sul foglio e – in caso di errori – puoi anche cancellare tutto. Infatti, in dotazione ricevi una pratica gomma. Nessuna ricarica da comprare, quindi: è un prodotto che dura tantissimo. Così tanto da aver permesso a questo accessorio di meritare l’aggettivo “eterno” nel nome. La confezione da 6 unità la prendi a 6,59€ appena: poco più di 1€ per ogni unità.

Una torcia compatta, ma robustissima e super luminosa. Un prodotto pronto a garantirti un sacco di luce ogni volta che ne avrai bisogno: puoi lasciarlo in tasca, attaccata le chiavi, nello zaino o nella borsa. Averlo sempre con te sarà molto semplice e il vantaggio sarà quello di avere un potente fascio luminoso all’occorrenza. Grazie alla promo scorta, la confezione da quattro pezzi puoi prenderla a 12€ circa appena. In dotazione ricevi anche un primo corredo di batterie (12 stilo AAA) per iniziare subito a utilizzarle tutte. Spunta il coupon pagina e approfitta dell’offerta: ogni unità te l’accaparri a circa 3€.

Per finire questo kit composto da ben tre cavi USB C, a questo prezzo, devi assolutamente averlo. Ogni cavetto è lungo ben 2 metri ed è super resistente. Infatti la struttura è ricoperta in corda di naylon mentre le estremità sono dotate di rinforzi in plastica dura. L’ideale per ricaricare o alimentare qualsiasi dispositivo con porta USB C tu abbia in casa. Approfittando dell’offerta, la confezione da tre pezzi di colore diverso la prendi a 8,99 € appena: meno di 3€ per ogni unità, senz’altro un ottimo affare.

Sfruttare le promo scorta Amazon può portare a risparmiare un sacco su una marea di tipologie di prodotti. Basta cercare l’occasione giusta e approfittarne finché l’offerta è attiva. Su questa selezione di cinque articoli godi anche di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.