Ecco 5 GENIALATE a meno di 30€ che si alimentano gratis grazie al sole

Grazie all’energia del sole puoi produrre elettricità ed alimentare un sacco di oggetti, non solo il classico faro solare? Dai un’occhiata a questa selezione esilarante di prodotti e scegli i tuoi preferiti: sono tutti super economici. Li trovi a meno di 30€ su Amazon e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo speaker audio è meraviglioso. Bellissimo esteticamente, puoi collegare i tuoi device tramite Bluetooth, USB e porta AUX (jack da 3,5 millimetri). In più ha anche la radio FM. Funziona tramite batteria integrata ricaricabile e il bello è che puoi effettuare la ricarica semplicemente aprendo il pannello solare integrato. Non manca un praticissimo porta smartphone. Prendilo in promozione a 24,99€ appena (spunta il coupon in pagina).

Una ricarica dello smartphone o dei tuoi device all’improvviso, mentre sei in giro? Con questo spettacolare pannello solare, che integra doppia porta USB, è possibile senza alcun problema. Puoi collegare e ricaricare tutti i tuoi device di elettronica, semplicemente sfruttando il sole! Un ottimo sistema, da ben 13W, che arriva completo di moschettone: puoi anche attaccarlo allo zaino mentre sei in giro. In promozione, lo prendi a 24€ circa appena (spunta il coupon in pagina!).

Questo faro solare non è affatto come gli altri. Innanzitutto, è assolutamente portatile e non fisso: lo porti in giro e lo sistemi dove vuoi. La lampada è un’unità a LED da ben 80W: luminosissima! Ancora, è dotato di batteria enorme da 11000 mAh: sarà in grado di illuminare non solo il farettto, ma potrà anche funzionare come powerbank d’emergenza per i tuoi device. Sul posteriore, il pratico pannello solare integrato si occuperà di ricaricarlo. Spettacolare, in gran sconto lo prendi a 20€ circa appena.

Se serve avere pronta energia da usare per i tuoi dispositivi di elettronica, e non solo, questo powerbank solare è quello che ti serve. Ben 20.000 mAh sempre a disposizione per la ricarica dei tuoi device e una potentissima torcia per illuminare tantissimo in molteplici contesi. Il pannello solare per la ricarica è integrato sul posteriore. Spunta il coupon in pagina e prendilo in promozione a 27,99€.

Per finire, un gadget super particolare. Una radio FM, ma anche una torcia e un powerbank. Un prodotto che puoi alimentare in diversi modi. Infatti, non solo integra un pratico pannello solare, ma c’è anche una manovella! Hai letto bene, in caso di assenza di sole, basterà girarla per generare elettricità e ricaricare la batteria ingrata. Una vera chicca, che stupirà chiunque te la vedrà fra le mani.Puoi prenderla in promozione a 19,99€ appena.

Visto che prodotti geniali ed economici puoi usare grazie all’energia elettrica prodotta gratis dal sole? Questi spettacolari gadget te li accaparri tutti a mini prezzo da Amazon adesso. Costano tutti meno di 30€ e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

