Ecco 5 gadget tech economici che devi prendere ADESSO da Amazon (da 3€ a 11€)

Su Amazon si possono fare acquisti intelligenti, utili e divertenti spendendo pochi spiccioli. Basta scovare la giusta occasione, esattamente come questi 5 gadget tech che puoi portare a casa a partire da meno di 3€ e fino a una spesa massima di 11€. La cosa interessante è che le spedizioni sono sempre veloci e gratis, se sei abbonato ai servizi Prime. Scegli quello che più ti piace e approfittane al volo, si tratta di promozioni a tempo limitato.

Non sottovalutare il potenziale di questo accessorio per smartphone. Lo colleghi alla porta USB C del tuo dispositivo e ottieni immediatamente una porta di tipo USB A. A questo punto potrai massimizzare il potenziale del tuo dispositivo! Come? Con questa porta a disposizione, che è quella che normalmente si trova sui computer, potrai collegare tutte le periferiche esterne che desideri. Stampanti, mouse, tastiere, hard disk, chiavette, controller di gioco e non solo. Essenzialmente, potrai rendere il tuo dispositivo molto più simile a un PC! Provare per credere! Prendilo a 2,99€ appena.

Questo portafogli ultra slim occuperà pochissimo spazio in tasca. Bellissimo sotto il punto di vista estetico, vanta una caratteristica che lo rende particolarmente utile. Infatti, tutte le carte di credito e i documenti in tessera custoditi al suo interno saranno super al sicuro. Grazie alla tecnologia di blocco RFID, alcun malintenzionato potrà effettuare una scansione delle tue tessere. Di conseguenza, sarai ben protetto dal furto di dati o di denaro. Insomma, utile e di design, a questo prezzo è imperdibile! Accaparratelo a 8,99€ appena.

Questo utilissimo ripetitore di segnale WiFi è ultra compatto, ma anche parecchio potente! Realizzato dal famoso brand TP-Link, si occuperà di migliorare nettamente la qualità e la portata della rete senza fili ed è facilissimo da installare. Potrai godere di un WiFi più stabile e, di conseguenza, di una connessione a Internet più veloce. Non manca una porta Ethernet per il collegamento a cavo. Portalo a casa a 10,99€ appena in sconto.

Non una semplice chiavetta USB, ma un potente modello con ben 128GB di spazio di archiviazione a disposizione e – soprattutto – la doppia uscita! Accanto a quella tradizionale, USB A, c’è anche l’USB C: grazie a questa peculiarità, potrai facilmente collegare la capiente memoria esterna a PC, smartphone, tablet, media player, TV e non solo. Tutto senza dover ricorrere all’ausilio di adattatori! Accaparratela a 8€ circa appena.

Per finire, un ottimo paio di auricolari Bluetooth, pazzeschi nel design. Abbinali al tuo smartphone e usali per ascoltare la musica che ti piace di più oppure per parlare al telefono mantenendo le mani completamente libere. Eleganti e raffinati, vantano anche la presenza di comandi touch direttamente sulle cuffiette. Ottima l’autonomia energetica, ridicolo il prezzo del momento. Prendili adesso a 9,99€ appena.

Le ottime non su Amazon non mancano di certo! Questi 5 gadget tech li prendi a partire da 3€ appena e le spedizioni sono tutte veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta però: si tratta di occasioni a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.