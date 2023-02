Ecco 5 gadget GENIALI a meno di 15€ da prendere al volo su Amazon

Gadget geniali, che probabilmente ancora non conosci, e che costano pochissimo su Amazon. Ne ho scelti 5, tutti a meno di 15€, che torneranno utili in un sacco di situazione. Si tratta di prodotti in sconto, che puoi accaparrarti a mini prezzo solo per poco. Scegli i tuoi preferiti e completa l’acquisto: le spedizioni sono rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Non un semplice portafogli, ma un sistema di protezione delle tue carte di credito e dei tuoi documenti in tessera. Bello ed elegante esteticamente, è pensato – naturalmente – per permetterti di avere sempre denaro, carte e documenti a disposizione. A renderlo unico è però la tecnologia RFID che caratterizza il tessuto del prodotto: grazie a lei, sarà impossibile effettuare una scansione dei chip di carte e tessere mentre sono nel portafogli. Alcun malintenzionato potrà farlo a tua insaputa, nel tentativo di rubare dati personali. Un ottimo strumento di sicurezza, che puoi prendere a 13,99€ (sconto del 53%!).

D’inverno, questo sistema di riscaldamento portatile ti permetterà di ottenere calore e tepore in qualsiasi momento lo desideri e – soprattutto – dovunque ti trovi. Sembra proprio un powerbank, e in effetti gli assomiglia in tutto, se non fosse per la sua peculiarità: basta accenderlo per ottenere subito calore su diversi livelli (tre in totale). Grazie alla batteria integrata ricaricabile da 7800 mAh, oltre a ottenere tanto tepore, puoi usarlo come torcia e anche come powerbank d’emergenza per i tuoi dispositivi. Prendilo adesso a metà prezzo da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a 14€ circa appena.

Questa torcia proprio non è come le altre. Innanzitutto, è a doppia lampada (una principale e una laterale). Ancora, integra una batteria ricaricabile comodissima non solo perché non dovrai comprarne in alcun caso di usa e getta, ma anche perché potrai usarla come powerbank d’emergenza per i tuoi dispositivi. Per finire, la vera chicca è il pannello solare integrato: hai letto bene! Lasciandola al sole durante il giorno, la batteria verrà ricaricata senza dover utilizzare alcuna presa USB. Ad ogni modo, è comunque possibile effettuare la ricarica tramite il cavo incluso in confezione. Spunta il coupon in pagina e accaparrati questo spettacolare dispositivo a 13€ circa appena. Un vero affare!

Un umidificatore e diffusore di aromi, ma non un modello qualsiasi. Questa versione, super compatta e con luce LED, è perfetta da usare in casa, ma – di fatto – grazie all’alimentazione tramite porta USB puoi usarlo ovunque. Ad esempio, è perfetto in auto per deodorare con la fragranza che preferisci, evitando di spendere decine di euro per deodoranti usa e getta. Elegante e di design, puoi prenderlo a 9,99€ appena.

Per finire, un accessorio che ti permetterà di portare a nuova vita il vecchio hard disk, che magari hai smontato da un PC ormai rotto e non ai più come utilizzare. Ecco, con questo geniale accessorio che supporta qualsiasi modello di HDD ed SDD con attacco di tipo SATA I/II/III, non ci saranno problemi: basterà collegarlo direttamente alla porta e poi – tramite cavo USB in dotazione – potrai direttamente interfacciarlo con il PC, lo smartphone, il tablet: ovunque di serva una memoria esterna, insomma! Un modo intelligente di ricaricare componenti che altrimenti non verrebbero più utilizzate: ottri subito un ottimo hard disk esterno, perfetto per qualsiasi utilizzo. Il kit, compreso di adattatore, cavo e custodia, lo prendi a 9€ circa approfittando dello sconto del 60%: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo..

Visto che utili genialate puoi prendere a min prezzo da Amazon? Basta cogliere le giuste occasioni, sfruttando anche i coupon a tempo. Questi 5 prodotti, tutti super utili, a meno di 15€ sono un vero e proprio affare. Scegli velocemente quello che preferisci però, si tratta di occasioni a tempo limitato. Spedizioni veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

