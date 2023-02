Ecco 5 gadget decisamente STRANI (ma molto utili) a meno di 10€ su Amazon

Pronto a scoprire una manciata di gadget strani, ma molto utili? Costano tutti meno di 10€ su Amazon adesso, non resta che scegliere il tuo preferito!

Una card con tecnologia di blocco RFID: carte di credito e documenti al sicuro. Questa carta, che ha dimensioni identiche e quelle che usi di solito come strumento di pagamento, riesce a proteggere le tessere che sono nel portafogli dai tentativi di furto di dati da parte di malintenzionati. Basta inserirla all’interno del portafogli e poi fare una prova con un POS: sarà impossibile leggere le carte mentre sono all’interno. Sicura e utilissima, la prendi a 9,95€ (sconto 48%).

Il cavo retrattile 3 in 1. Con questo accessorio, molto gradevole anche esteticamente, non serviranno altri cavi per ricaricare i tuoi dispositivi. Ne colleghi da uno a tre in contemporanea ed hai tutte le uscite che servono: USB C, microUSB e Lightning. Lo allunghi fino a 110 centimetri, mentre quando non serve – semplicemente – si ritrae e diventa super compatto! Prendilo in sconto a 8,99€.

Sembra una penna, ma in realtà è una luminosissima torcia portatile di Varta. Elegante nel design – e ben costruita – puoi avere sempre con te una bella fonte luminosa con ingombro minimo. Prendila in promozione a 7,73€.

Il convertitore di videocassette per rendere eterni i tuoi ricordi. Collegalo al videoregistratore e al PC, usa uno dei tanti software disponibili (anche gratuite) e porta in digitale i video presenti all’interno delle VHS. Potrai conservarli per sempre e non saranno più soggetti al rischio che il nastro si usuri e diventi impossibile vederli. Prendilo a 7,99€ appena.

L’organizer per chiavi. Uno strumento utilissimo per tenere finalmente in ordine tutte le chiavi, prendendo ogni volta solo quella che serve. Dimentica i mazzi informi da portare in giro. Ogni volta è complicato trovare la chiave giusta, senza contare quanto sia pericoloso averlo in tasca o in borsa: almeno una volta nella vita è successo anche a te che una chiave graffiasse un altro oggetto, come lo schermo dello smartphone. Ecco, con questo particolare portachiavi, risolvi ogni problema: prendilo in promozione a 6,99€.

Hai scelto il tuo gadget strano, ma utilissimo, in promozione a meno di 10€ su Amazon? Ricorda, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.