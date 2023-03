Ecco 5 cose utilissime a meno di 1€ su Amazon, promo scorta INASPETTATE

Con le promo scorta, su Amazon puoi fare affari impressionanti. Infatti, approfittando delle confezione multiprodotto, puoi risparmiare un sacco sulla singola unità e – quindi – sull’acquisto in generale. Per lasciarti scoprire quanto convenga, ho selezionato 5 prodotti il cui prezzo unitario è di meno di 1€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce per approfittarne però, si tratta di promo a tempo limitato.

Un kit composto da ben 13 punte Torx per trapano o avvitatore elettrico. Un kit di alta qualità, con porta inserti per averli sempre tutti in ordine. Prendi tutto il set a 9,34€ appena (0,72€ al pezzo!).

Questi 4 adattatori sono geniali, oltre che multiuso. Infatti, se collegati allo smartphone (tramite porta USB C) potrai ottenere immediatamente una porta USB A. Grazie a lei, potrai collegare al tuo smartphone tastiere, mouse, hard disk, chiavette USB e non solo. Ancora, puoi utilizzare questo accessorio per rendere compatibili le tue periferiche con i PC portatili che hanno solo ingressi USB C (come gli ultimi MacBook). Spunta il coupon in pagina e prendi la confezione da 4 pezzi a 3,49€ (0,87€ l’uno!)

Basta sprechi di cibo con queste clip salvafreschezza. Basta riporle sulla busta aperta per sigillarla in modo che il contenuto sia preservato. Firmati Ikea, sono utilissimi e colorati. La scorta da 30 clip la prendi a 8,99€ appena (0,30€ l’una!).

Una bella scorta di mini torce, da attivare alle chiavi così da avere sempre a disposizione un bel fascio di luce all’occorrenza. Non servirà usare il flash del cellulare o portarsi dietro prodotti più ingombranti. Compatte e luminose, le prendi nel pacco scorta da 12 pezzi a 8,99€ (0,75€ l’uno!).

Per finire, una piccola scorta di kit per eseguire un tampone rapido antigenico. Facili da eseguire, permettono di completare il test e conoscere il risultato (tramite prelievo nasale) in pochi minuti. La confezione da 5 pezzi la prendi a 3,94€ (0,79€ al pezzo).

Visto che promo scorta mozzafiato ci sono su Amazon a prezzo imbarazzante? Ogni unità puoi accaparrartela a meno di 1€, investendo in piccole “confezioni famiglia” decisamente convenienti. Non perdere l’occasione di fare un affare spettacolare e completa adesso i tuoi ordini. Ricevi tutto con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

