Ecco 5 cose tech che su Amazon trovi a meno di 1€: shopping (quasi) GRATIS

Dai un’occhiata a cosa puoi prendere di tech a meno di 1€ su Amazon. Gli oggetti sono praticamente quasi gratis, investi solo qualcosina nelle spedizioni. Divertiti a fare shopping senza pensieri, basta scovare le occasioni giuste. Pronto? Eccoli tutti!

Un tappetino per mouse con supporto per appoggiare il polso, così da avere il massimo del comfort. Lo prendi a 0,99€ con spedizioni di 2,49€.

Con un mini lettore MP3, lo smartphone può rimanere a casa mentre ti alleni o fai attività in cui desideri ascoltare musica, ma preferisci evitare che il tuo telefono rischi di rompersi, magari per una caduta accidentale. Inserisci una microSD con dei brani a brodo, aggiungi delle cuffiette e via! Pratico, compatto e utile: prendilo a 0,99€ con 2,49€ di spedizioni.

Un interruttore USB di pazzesca utilità. Perché? Beh, aggiunge un pulsante di accensione e spegnimento praticamente a qualsiasi oggetto che si alimenta o ricarica tramite presa USB. Dal ventilatore alla lampada da lettura, arrivando perfino al caricatore dello smartphone! Lo prendi a 0,99€ con spedizioni di 2,49€.

Questo anello è utilissimo per evitare che lo smartphone (specialmente i modelli più ingombranti) cadano accidentalmente durante l’uso. Lo sistemi dietro e – solo quando serve – lo apri e infili dentro un dito. In questo modo, non rischierai che cada per errore. Prendilo a 0,47€ con spedizioni di 2,49€

Con questo accessorio geniale, puoi aggiungere una porta USB standard al tuo smartphone ogni volta che lo desideri. Basta inserirlo nell’ingresso USB C e – da lì – avrai a disposizione un mondo di possibilità. Infatti, potrai collegare mouse, tastiere, periferiche varie (come un microscopio digitale), ma anche memorie esterne e chiavette. Tutto, con un unico adattatore. Ottieni molto di più dal tuo device. Prendilo in promozione a 0,40€ con 2,49€ di spedizioni.

Insomma, di assurde occasioni su Amazon ce ne sono tante e sono un più strana dell’altra. Scegli adesso il tuo gadget tech a meno di 1€ e fai un ottimo affare, investendo solo qualcosina nelle spedizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.