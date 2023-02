Ecco 5 cose molto STRANE (ma molto utili) a meno di 10€ su Amazon

Non so se queste cose le hai già incontrate su Amazon, di certo sono parecchio strane. Il bello è che sono anche molto utili e – soprattutto – iper economiche. Ne ho scelte 5, tutte a meno di 10€, assolutamente da provare. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il portafogli con blocco RFID. Questo prodotto, con rivestimento elegante e design minimalista, non solo è molto gradevole esteticamente, ma è anche lo strumento perfetto per tenere al sicuro carte e documenti in tessera. Infatti, impedirà che qualsiasi malintenzionato possa provare a scansionare i loro chip NFC utilizzando uno smartphone o POS, senza il tuo consenso. Una genialata, che evita il furto dei dati. Puoi usarlo, ovviamente, anche per conservare le banconote. Prendilo in promozione a 9€ circa (spunta il coupon in pagina!)

Il portachiavi organizzatore per chi ha troppe chiavi. Da un grosso malloppo informe a un blocchetto ordinato, facile da gestire e trasportare. Niente chiavi che graffiano altri oggetti mentre sono in tasca, tanto per fare un esempio. Questo prodotto, semplicissimo da utilizzare, è molto particolare, ma anche parecchio utile. Prendilo a 6,99€ appena.

Il cappello con torcia frontale è la genialata definitiva per l’inverno. Lo indossi, tieni la testa ben calda, e hai a disposizione un potente fascio luminoso all’occorrenza. La lampada è composta da ben 5 LED e puoi regolare l’intensità luminosa su 3 livelli. Grazie alla batteria ricaricabile, sarà sufficiente una porta USB quando la lampada è scarica. Bellissimo e particolare, ora lo prendi a 9,99€.

La chiave universale avvita e svita di tutto. La prendi, la monti su manico o trapano, e poi – tramite la sua particolare costruzione – è in grado di “aggrapparsi” a ganci, dadi, viti, bulloni e non solo. Poco importano le loro dimensioni, potrai usarla per toglierli (o inserirli) senza alcun problema. Robusta e utilissima, sostituisce moltissimi utensili: gli utilizzi sono praticamente infiniti. Prendila a 9,99€ appena.

La AirPress Pen di Tombow scrive in qualsiasi condizione. Scrive anche sotto l’acqua, mentre è a testa in giù, con temperature estremamente basse (fino a -5 gradi) e nelle condizioni più estreme. Merito della particolare tecnologia ad aria compressa. La penna per chi non può rimanere a corto di penne funzionanti è sicuramente lei. Ricaricabile, la bellissima versione rossa la prendi a 9,39€.

Hai scelto il tuo prodotto più strano, pronto a diventare un mai più senza? Sceglilo adesso da Amazon e goditi il mini prezzo: costa tutto meno di 10€ al pezzo in questo momento e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità delle offerte limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.