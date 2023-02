Ecco 5 autentiche GENIALATE a meno di 15€ da prendere al volo su Amazon

Questi 5 prodotti, che adesso da Amazon puoi prendere a meno di 15€, sono autentiche genialate. Pronte a tornare utili in una marea di occasioni, ognuno di questi gadget ha delle peculiarità che li rendono unici. Guardali adesso e scegli i tuoi preferiti, godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Ricorda: si tratta di dispositivi in sconto per un periodo limitato.

Un paio di auricolari Bluetooth con design in ear, dimensioni compatte e controlli touch. Ottimi per ascoltare musica e parlare al telefono mantenendo le mani libere. A renderli particolari è il case di ricarica. Infatti, quest’ultimo non solo è dotato di display, che ti permette di controllare autonomia energetica residua della custodia e delle cuffiette, ha anche una porta USB standard: grazie a questa caratteristica, potrai usarlo come powerbank d’emergenza per il tuo smartphone! Un prodotto 2 in 1, quindi, spettacolare: completa l’ordine adesso per prenderlo a 12,99€ appena.

Questa bellissima torcia è perfetta per avere tanta illuminazione in caso di emergenza. Grazie alla batteria integrata ricaricabile, non dovrai comprarne di usa e getta. Ottimo fascio luminoso regolabile e due caratteristiche a renderlo unico. La prima riguarda la possibilità di effettuare la ricarica tramite cavo USB, ma non solo: c’è un piccolo pannello solare, che permetterà di ricaricare la batteria sfruttando esclusivamente l’energia del sole. Ancora, c’è una porta USB integrata che ti permetterà di utilizzare la tua torcia come powerbank d’emergenza. Un prodotto pazzesco, che ti accaparri a 13€ circa appena adesso (spunta il coupon in pagina per avere il prezzo più basso possibile!).

Questo strumento 5 in 1 compatto è pazzesco. Robusto e dotato di pratica custodia per il trasporto, puoi portarlo con te per usarlo in qualsiasi momento ci sia necessità di una pinza, una lama, un apribottiglie, un apri barattolo e anche un cacciavite con una serie di inserti in dotazione. Un prodotto spettacolare, che ti accaparri a 14,54€ (sconto 67%, attiva il coupon per il massimo dello sconto).

Questa borraccia termica con capienza da mezzo litro è perfetta per mantenere le tue bevande calde o fredde per moltissime ore. Ottima qualità e un tocco smart che lo rende unico: il tappo integra un display sensibile al tocco e un termometro. In qualsiasi momento, puoi controllare la temperatura all’interno del recipiente, così essere certo che sia sempre perfetta. Il kit con termos e pratica custodia per il trasporto la prendi a 14,44€ appena.

Questo powerbank per iPhone è perfetto per chi odia le batterie portatili ingombranti. Infatti, con i suoi 5000 mAh riesce a dare ampia autonomia energetica al tuo smartphone, ma allo stesso tempo non ingombra affatto e non è fastidioso da trasportare, grazie alle sue dimensioni compatte. Inn promozione, te l’accaparri a 14€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per fare il tuo ottimo affare.

Insomma, autentiche genialate con caratteristiche in grado di renderli unici rispetto ad altri prodotti. Prendi i tuoi preferiti a meno di 15€ da Amazon e godi di spedizioni assolutamente radie e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in promozione dei prodotti super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.