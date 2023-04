Ecco 5 accessori tech geniali a meno di 10€ che DEVI AVERE (Amazon)

Questi spettacolari accessori tech da pochissimi euro sono uno più geniale dell’altro e tutti super utili. Adesso, da Amazon li prendi a meno di 10€ con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Scegli i tuoi preferiti fra queste proposte, ma fai in fretta: sono in sconto a tempo limitato.

Questo dispositivo ti permette di portare a nuova vita i vecchi hard disk (anche SSD), che magari hai salvato da un PC ormai rotto. Basta inserirli all’interno di questa speciale custodia e – immediatamente – otterrai una memoria esterna per tutti i tuoi file! Un riuso intelligente, utile ed economico: prendilo a 8,49€ appena.

Salva il contenuto delle tue vecchie videocassette e rendilo eterno! Con questo pazzesco gadget, basterà un PC e un videoregistratore per portare i filmati in digitale in un attimo. A quel punto, potrai conservarli sul computer, o anche in cloud, e guardarli ogni volta che lo desideri. Facile da utilizzare, è di estrema utilità: prendilo a 6,99€ appena.

Questo è l’accessorio che dovrebbe essere collegato a ogni TV! Già perché le porte HDMI non bastano mai. Console, media player, decoder, NAS, chiavette smart, box multimediali: sono tantissime le periferiche che affollano il televisore. Per evitare lo scomodo “stacca e attacca” è possibile usare un gadget come questo: da 1 porta HDMI, ne ottieni immediatamente ben 3! Premendo un pulsante, passi da una porta all’altra, senza dover più scollegare alcun cavo. Utilissimo, puoi prenderlo a 8,99€ in promozione.

Questo non è un semplice cavo, è un prodotto potentissimo (grazie al supporto fino a 100W), che ti permette la ricarica ultra rapida e anche il trasferimento veloce dei dati. Doppia uscita USB C e una chicca che lo rende “smart”: il display integrato su una delle due estremità. Basterà guardarlo per sapere, in qualsiasi momento, a quanti watt sta lavorando. Il rivestimento in corda di nylon, con i rinforzi in plastica dura alle estremità, lo rendono robustissimo. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 8,79€ appena.

Per finire, un oggetto che non potrebbe essere più comodo, utile e versatile. Infatti, è un hub USB C con 3 porte USB (di cui una ultra rapida 3.0) e doppio lettore di memorie esterne. Puoi usarlo collegato al PC, ma la cosa pazzesca è che puoi collegarlo al tuo smartphone – tramite porta USB C – e renderlo ancora più completo e potente. Infatti, potrai collegare periferiche come mouse, tastiere, controller di gioco, chiavette e hard disk: un sacco di accessori! Spettacolare, lo prendi a 9,99€ appena.

Visto che eccezionali occasioni ci sono su Amazon? Questi accessori tech, a meno di 10€, sono assolutamente da avere. Tutti super utili, arrivano a casa con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.