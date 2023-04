Eccezionale telecamera per interni: IMPERDIBILE a questo prezzo!

Avresti bisogno di un dispositivo che possa tenere sotto controllo il tuo bambino mentre dorme? Quando esci hai paura che possa entrare nella tua abitazione qualche malintenzionato? Allora non puoi assolutamente perdere questa offerta che ti propone oggi Amazon. per poco tempo ancora, potrai acquistare questa eccezionale telecamera di sorveglianza da interni al prezzo incredibilmente basso di soli € 29,74. Tuttavia, potrai avere questo prodotto al costo così contenuto solamente se approfitterai subito dello sconto del 15%.

Con questa videocamera avrai una copertura a 360° con visione notturna. Potrai avvalerti di una risoluzione video da 1920 x 1080p dunque in Full HD, con lente grandangolare e zoom digitale 4X. La Rotazione Pan-tilt ti permetterà di avere una visione totale dell’area da sorvegliare e potrai controllare tutto da remoto utilizzando l’apposita app.

Non mancano gli 8 LED infrarossi integrati grazie alla quale potrai avvalerti una visione notturna praticamente impeccabile. La luce LED di stato potrà essere disattivata comodamente attraverso il tuo telefono cellulare, impostazione che ti sarà particolarmente utile soprattutto mentre si dorme.

Con connessione tramite 2.4Ghz WiFi, questa ottima videocamera sarà in grado di rilevare il movimento di persone fino a 20 fps. Inoltre, è in grado di rilevare suoni tra 50 e 90+ dB (regolabile). La telecamera è in grado di tracciare in maniera automatica il percorso dell’oggetto rilevato.

Avrai la possibilità di connettere questo dispositivo non solo utilizzando il WiFi da 2.4 Ghz, ma anche utilizzando un cavo Ethernet attraverso l’apposita porta LAN RJ45 integrata. Potrai installare questa videocamera in base alle tue esigenze poiché provvista di più modalità di montaggio (foro di fissaggio universale integrato).

Insomma, un prodotto che ti sarà utile in diverse situazioni da non perdere assolutamente, soprattutto grazie allo sconto del 15%. Corri su Amazon e acquista subito questa eccezionale telecamera di sorveglianza da interni al prezzo da non perdere di soli € 29,74. Approfittane adesso prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.