Eccezionale smartwatch con IP67 da 1,69" a soli 20,99€: FOLLIA Amazon

Sei alla ricerca di un dispositivo da polso competo di ogni funzione ma non hai proprio intensione di spendere una cifra eccessiva per il suo acquisto? In tal caso, su Amazon, c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questo eccezionale smartwatch con IP67 da 1,69 pollici al prezzo a dir poco folle di soli 20,99 euro.

Ti starai chiedendo come sia possibile che questo ottimo prodotto sia sul mercato al prezzo così contenuto. Bene, lo smartwatch in questione per Android iOS potrà essere tuo a meno di 21,00 euro solamente se ti affretterai e non ti lascerai scappare lo sconto pazzesco del 48% a cui va aggiunto un ulteriore sconto di 5,00 euro applicabile tramite coupon.

Provvisto di ogni funzione, con questo orologio smart potrai usufruire dell’activity tracker ( contapassi, calorie, distanza), del cardiofrequenzimetro da polso, avrai a tua disposizione ben 25 modalità sportive che potrai scegliere in base alle tue esigenze e avrai la possibilità di monitorare il sonno.

Avrai inoltre calcolatrice, cronometro, timer, sveglia sempre con te e potrai gestire in maniera estremamente facile molte altre funzioni. Quando riceverai messaggi da app dallo smartphone, sms, o Informazioni, lo smartwatch vibrerà leggermente per avvisarti. Con display da 1,69 pollici full touch TFT screen, potrai personalizzare lo schermo con le tue immagini preferite.

I 6 livelli di luminosità ti permetteranno di leggere le informazioni anche sotto la luce del sole. Dotato di una batteria da 300 mAh, avrai la possibilità di utilizzare lo smartwatch per 7 giorni. Con IP67, corri su Amazon e acquista subito questo eccezionale smartwatch con IP67 da 1,69 pollici al prezzo quasi regalato di soli 20,99 euro. Affrettati, il doppio sconto potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un peccato perdere questa occasione grazie alla quale potresti portarti a casa un dispositivo da polso unico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.