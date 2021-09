Una bilancia smart non può assolutamente mancare in casa, soprattutto se quando vi svegliate la mattina volete sapere non solo quanto pesate ma tante altre utili informazioni. Questa prodotta da YUNMAI è attualmente in offerta lampo su Amazon a soli 25,49 euro. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Bilancia smart: tutte le funzionalità principali

La bilancia smart in promozione su Amazon è un vero portento come dimostrano anche le numerose recensioni positive. Con la sua estetica semplice e compatta la infilate sotto il mobile del bagno quando non la utilizzate, così risolvete anche il problema sul dove metterla.



Basta salirci sopra per avere a portata di mano numerosi indicatori. Anzitutto la collegate al vostro smartphone scaricando l'apposita applicazione e poi siete prontio per tenere tutto sotto controllo. Come preannunciato, oltre al semplice peso corporeo vi fornisce ben 10 informazioni che, per esempio, riguardano la massa grassa, il BMI, la massa ossea, le proteine e così via.

L'app gratuita YUNMAI sincronizza i dati con Apple Health, Google Fit, Samsung Health e inoltre può essere utilizzata da un numero illimitato di utenti, quindi nessun limite. Interessati? Allora acquistate subito questa bilancia smart su Amazon a soli 25,49 euro. Le spedizioni avvengono nel giro di un paio di giorni per i membri Prime e sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

