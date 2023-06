Eccellente TV 32" a prezzo IMBARAZZANTE: promo a tempo limitato (79€)

Hai letto bene: se sarai abbastanza veloce, oggi potrai portare a casa un’ottima TV HD da 32″ – del celeberrimo brand Strong – ad appena 79€. Merito di uno sconto assurdo offerto da Carrefour online: completa l’ordine al volo per approfittarne, se non è già finita. Le spedizioni sono di 14,90€ appena.

Il prodotto perfetto per sostituire quella vecchia della cucina, della camera da letto oppure per avere un nuovo televisore nella casa di campagna. Perfettamente compatibile con il nuovo digitale terrestre, i bordi sottili rendono questo prodotto compatto nonostante le generose dimensioni del display. Il marchio non ha bisogno di presentazioni, ormai leader nel settore da anni grazie all’ottima equilibrio fra qualità e prezzo dei suoi prodotti.

Con questo assurdo sconto del 50%, puoi portare a casa un prodotto decisamente interessante e particolarmente utile investendo una cifra che mai immagineresti.in effetti, questa promozione di Carrefour online è limitatissima: completa l’ordine al volo per prendere la tua TV HD da 32″ di Strong a 79€ appena con 14,90€ di spedizioni. Anche sommando le spese di consegna, non si arriva a 100€: l’investimento è davvero basso. Fai in fretta però, la disponibilità è super limitata perché le scorte sono in rapido esaurimento.

