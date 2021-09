Eccellente termometro wireless a 5€: occasione LAMPO

Un termometro wireless, per misurare rapidamente la temperatura corporea senza contatto. Basta una distanza di 3 centimetri per la rilevazione, che avviene in tempo reale. Super pratico, adesso è quasi gratis su Amazon: approfitta dell'occasione lampo e portalo a casa a 5€ circa appena con spedizioni rapide e gratis.

Termometro senza contatto in gran sconto su Amazon

Un design a pistola, il più pratico per avere un'impugnatura comoda, soprattutto in caso di più rilevazioni in consecutive. Anzi, proprio per questo utilizzo si rivela perfetto: basta premere il “grilletto” e in un secondo (di orologio) scopri la temperatura corporea del soggetto al quale avrai puntato alla fronte il dispositivo.

Naturalmente, è decisamente utile anche per sfruttarlo a casa e – purtroppo – si tratta ancora di un prodotto che non dovrebbe mancare in alcuna abitazione. Decidi se leggere i dati con gradi Celsius oppure Fahrenheit, basta un tocco per passare da una misurazione all'altra.

Funzionante attraverso due batterie, facilmente sostituibili, a renderlo ancora più utile è la possibilità di memorizzare fino a 32 misurazioni. Ad esempio, potrai tenere traccia in modo semplice dell'andamento della tua temperatura corporea, se ce ne fosse bisogno.

Il tuo affare su Amazon lo fai adesso: completa rapidamente l'ordine per portare casa questo ottimo termometro wireless a 5,50€ da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce a completare l'ordine però: l'offerta è a tempo.