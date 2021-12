Eccellente soundbar 6 in 1, prezzo PAZZESCO: 29€ su Amazon

Questa soundbar compatta è un vero e proprio spettacolo. Un modello 6 in 1, perfetto per TV, PC, smartphone, tablet e non solo. Puoi usarla in diversi modi, in base alle tue esigenze. La cosa interessante è che la porti a casa a prezzo super da Amazon: completa velocemente l'ordine per averla a 29,99€ appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Ottima soundbar in gran sconto su Amazon

Un prodotto molto bello sotto il profilo estetico, innanzitutto. Oltre a questo, ci sono le sue diverse forme di utilizzo a renderla unica. Come anticipato, si tratta di un modello 6 in 1. Che significa? Con questo prodotto, puoi:

usare la connessione tramite cavo (RCA, AUX) per collegarla ai tuoi device; sfruttare il Bluetooth per la connessione ai dispositivi; inserire una microSD per ascoltare la musica che c'è a bordo; usare la modalità di connessione alla corrente elettrica per un uso illimitato; sfruttare la batteria integrata, per portarla in giro e godere di ore di ascolto, ovunque desideri; utilizzare il microfono integrato per usare l'intero sistema come vivavoce oppure come supporto per le videochiamate.

Come vedi, un solo prodotto, ma tantissime funzionalità. In più, in omaggio ricevi il pratico telecomando, perfetto per gestire il dispositivo dal divano. Con una potenza massima in uscita di 10W, godi di una nuova esperienza stereo (ci sono due speaker al suo interno) senza tuttavia occupare troppo spazio per posizionarla.

Insomma, questa soundbar 6 in 1 è un regalo perfetto per te o per chi ami. A questo prezzo poi è un vero e proprio affare: completa rapidamente l'ordine per portarla a casa direttamente da Amazon. Sii veloce se desideri ricevere la consegna gratuite, in tempo per mettere il dono sotto l'albero.