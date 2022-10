eBay Tech Weeks a tema digitale terrestre: ecco il decoder giusto

Affronta l’arrivo del nuovo digitale terrestre con un ottimo decoder DVB-T2. Se poi è anche in offerta e super scontato, meglio ancora. Se fossi in te io approfitterei degli eBay Tech Weeks, un’iniziativa ricca di promozioni davvero fantastiche su tantissimi prodotti di elettronica.

Spulciandole tutte abbiamo trovato anche questo fantastico apparecchio per il digitale terrestre di nuova generazione. Acquista il Decoder DVB-T2 GoSat GS 240T2 a soli 21,90 euro. Sta letteralmente andando a ruba anche perché si tratta di un prodotto ormai conosciuto e particolarmente apprezzato.

Il suo sintonizzatore TV riceve tutti i canali e li aggiorna automaticamente con scadenza regolare. In questo modo avrai sempre la tua Numerazione LCN Nazionale ricca di nuovi contenuti. Di facile installazione, questo decoder si collega velocemente al cavo dell’antenna e al televisore tramite porta HDMI o SCART.

eBay Tech Weeks: ecco il decoder digitale terrestre dei tuoi sogni

Alla prima accensione dovrai solo attivare la ricerca automatica dei canali. Le impostazioni sono così semplici che chiunque è in grado di utilizzarle al meglio. Inoltre, grazie alla pratica porta USB, posizionata sul lato frontale della scocca, lo trasformi in un comodo media player.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.