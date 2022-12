eBay SVENDE la STUPENDA smart TV Samsung UHD 4K da 43" (-38%)

Sei pronto a rivivere il meglio del cinema direttamente a casa tua tutte le volte che vuoi? Questa offerta di eBay è qui per te per darti modo di acquistare la bellissima e validissima smart TV Samsung UHD 4K da 43″ al prezzo più conveniente degli ultimi mesi.

Ad appena 299€, infatti, con un risparmio di ben 180€ grazie a un incredibile sconto del 38%, la soluzione realizzata dal colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per assicurarti un’eccellente esperienza visiva in ogni situazione.

180€ di risparmio su eBay per la smart TV Samsung da 43″ a risoluzione UHD 4K

Nonostante costi davvero poco, la televisione a marchio Samsung vede la presenza di soluzioni solitamente esclusive dei modelli più costosi. A cominciare dal potente processore Crystal 4K che spinge al massimo ogni singola sfumatura di colore e il PurColor per la riproduzione di colori realistici e nitidi, la smart TV vede anche la presenza di soluzioni appositamente realizzate per migliorare l’output sonoro.

L’Adaptive Sound, ad esempio, calibra costantemente l’audio in uscita, in maniera completamente automatizzata, per un sound sempre calibrato al tipo di contenuto in riproduzione. La piattaforma Tizen, inoltre, ti offre il pieno accesso a centinaia di applicazioni e alle migliori piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, NOW TV e molte altre ancora.

Questa di oggi è l’occasione più importante che ti possa capitare per mettere le mani sulla bellissima smart TV di Samsung, tua ad appena 299€ con un incredibile sconto del 38% e con le spedizioni gratis in appena 48 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.