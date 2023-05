eBay SVENDE la smart TV Samsung UHD 4K HDR da 55": sconto di 1000€

Può sembrarti il classico errore di prezzo ma ti assicuriamo che è tutto vero: questa offerta di eBay ti permette di risparmiare subito ben 1000€ sull’acquisto della bellissima smart TV Samsung UHD 4K HDR da 55″. Infatti, con uno sconto shock del 56%, quest’oggi hai a portata di mano una tra le migliori smart TV di fascia alta degli ultimi mesi.

Bella, di design e con un mare di funzionalità extra per assicurarti sempre un’esperienza visiva al top, questa smart TV a marchio Samsung rappresenta la tua migliore occasione per rivivere le emozioni del cinema dal divano di casa.

La smart TV Samsung UHD 4K HDR da 55″ crolla di 1000€ su eBay: affare d’oro

Le cornici sottilissime abbracciano un pannello Ultra HD HDR a risoluzione 4K da 55″ con tecnologia Quantum Matrix Technology: il risultato è un contrasto straordinario con miliardi di sfumature di colore per un’esperienza visiva senza paragoni. Inoltre, la smart TV del colosso sudcoreano supporta anche l’audio Dolby Atmos multidirezionale per un sound avvolgente e potentissimo.

Perfetta anche per il gaming con le funzionalità avanzate offerte dallo Smart Hub, la smart TV ti offre pieno accesso alle migliori piattaforme di streaming del momento, tra cui: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, NOW TV, Rai Play e molte altre ancora.

Insomma, l’offerta di eBay di oggi è la tua occasione d’oro per montare in salotto una finestra sul miglior cinema. Oltre a risparmiare 1000€, la smart TV ti arriva direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione.

