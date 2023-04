eBay SVENDE la smart TV Samsung Crystal UHD 4K HDR da 43" (-300€)

Con uno sconto immediato del 40% questa offerta di eBay sulla spettacolare smart TV Samsung Crystal UHD 4K HDR da 43″ è la più vantaggiosa di tutto il web. Con un risparmio di ben 300€, infatti, quest’oggi la smart TV del colosso sudcoreano crolla ad appena 449€.

Stiamo parlando di una televisione con caratteristiche e design da vera top di gamma: basta dare uno sguardo alla stilosa base di appoggio e alle cornici super sottili per capire che abbiamo tra le mani una smart TV coi fiocchi.

Nonostante il crollo di prezzo repentino, la smart TV a marchio Samsung ha tutto ciò che vuoi per guardare i tuoi film preferiti come se fossi al cinema: la tecnologia Dynamic Crystal Colour ti assicura fino a 1 miliardo di sfumature di colore per immagini incredibilmente vivide e reali, mentre il potentissimo processore Crystal 4K spinge al massimo la risoluzione di ogni immagine per un risultato mozzafiato.

A tutto ciò si aggiunge anche Tizen OS, l’HUB digitale di nuova generazione che ti assicura l’accesso immediato alle più importanti piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, NOW TV, Apple TV, Disney+ e molte altre ancora.

Impossibile resistere a questa offerta eBay sulla spettacolare smart TV Samsung, a maggior ragione quando include anche la consegna rapida e senza costi di spedizione. Ricorda, infine, che se scegli di acquistarla tramite PayPal puoi sfruttare anche il servizio di rateizzazione senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.