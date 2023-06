eBay SVENDE il wearable premium Samsung Galaxy Watch4 Classic (169€)

Inutile girarci intorno: questa offerta di eBay sullo smartwatch di fascia premium Samsung Galaxy Watch4 Classic è la migliore che ti possa capitare di incontrare sul web. Con un prezzo di vendita di appena 169€, infatti, hai a portata di mano uno tra i più popolari e apprezzati wearable degli ultimi mesi.

Nonostante il calo di prezzo verticale e il suo rapporto qualità/prezzo impareggiabile, lo smartwatch di Samsung ha tutto l’occorrente per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Solo su eBay trovi il Samsung Galaxy Watch4 Classic a questo prezzo

Non solo è realizzato con materiali di altissima fattura – impossibile non citare la cassa circolare in acciaio inossidabile, ad esempio -, ma dispone anche di una pratica e intelligente ghiera ruotante utile per gestire le funzionalità software e l’interfaccia in generale.

Il pannello AMOLED è di tipo touch e a colori con una perfetta illuminazione anche sotto la luce diretta del sole, mentre sul versante opposto trova posto un precisissimo sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco, della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e può anche effettuare un ECG (elettrocardiogramma).

Samsung Galaxy Watch4 Classic, uno dei migliori smartwatch premium disponibili sul mercato, ti costa davvero una sciocchezza su eBay: mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra. Amerai ogni piccolo dettaglio del wearable e non potrai più fare a meno delle sue innumerevoli funzionalità avanzate.

