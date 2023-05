eBay stravolge il weekend: la smart TV Samsung UHD 4K 43" giù del 49%

L’offerta eBay di oggi sulla stupenda smart TV Samsung UHD 4K da 43″ è una di quelle che ti lasciano senza fiato. Con un risparmio immediato del 49%, infatti, quest’oggi ti bastano appena 409€ per mettere le mani su una TV eccezionale – stiamo parlando di un risparmio complessivo di ben 390€.

Sottile, di design e con una scheda tecnica pronta a sorprenderti con le sue innumerevoli funzionalità smart pensate per assicurarti un’esperienza visiva eccezionale, la TV del colosso sudcoreano è pronta a regalarti emozioni senza fine durante la visione dei tuoi film e serie TV preferiti.

Ben 390€ di risparmio su eBay per la smart TV Samsung UHD 4K UHD da 43 pollici

Il pannello Ultra HD a risoluzione 4K da 43″ pollici con tecnologia HDR è abbracciato da cornici così sottili da divenire invisibili durante la visione di un film, mentre la tecnologia Quantum Dot è pronta a sbalordirti con più di un miliardo di sfumature di colore.

Non solo immagini al top, però: la smart TV supporta anche la tecnologia Object Tracking Sound Lite in grado di avvolgerti con un suono 3D ancora più dinamico per un risultato mozzafiato immagine dopo immagine, mentre il supporto ad Alexa e Google Home ti assicura la completa gestione dei contenuti direttamente con la tua voce.

Con un risparmio immediato di ben 390€ hai finalmente l’opportunità di mettere le mani su una delle migliori smart TV del momento. Non farti scappare questa offerta eclatante con tanto di consegna rapida in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

