eBay SPACCA il Web con Redmi Note 12 Pro 5G (6/128GB) al 49%

Grandissima offerta oggi su eBay per uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni e che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo di listino. Si tratta del fantastico Redmi Note 12 Pro 5G. Ora lo puoi mettere nel tuo carrello a soli 228,90 euro, invece che 449,90 euro.

Probabilmente come tanti non ti sembra vero un prezzo del genere a non stropicciarti gli occhi perché ti assicuro che non ci sono errori di alcun genere. Però siamo di fronte a uno sconto gigantesco del 49% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare ben 220 euro sul totale. Una straordinaria promozione dunque da prender al volo. Anche perché difficilmente durerà a lungo.

Redmi Note 12 Pro 5G a un super prezzo su eBay

Il bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici ha una risoluzione da 2400 x 1080 p e una frequenza di aggiornamento velocissima a 120 Hz per immagini speciali. Ha un peso di soli 187 grammi, uno spessore di appena 7,9 mm ed è molto robusto. Infatti, tra le altre cose, è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP53.

Possiede una fotocamera posteriore da 50 MP con ultra grandangolo da 8 MP e macro da 2 MP, più fotocamera anteriore da 16 MP. Ottime anche le prestazioni con il processore MediaTek Dimensity 1080 a 6 nm supportato da ben 6 GB di RAM. Mentre come spazio di archiviazione troviamo 128 GB. Infine da sottolineare la batteria da 5.000 mAh che ha una ricarica rapida da 67 W e il suo caricatore originale in dotazione.

Insomma questa è proprio una di quelle occasioni d’oro da non perdere. Per cui prima che sparisca vai su eBay e acquista il tuo Redmi Note 12 Pro 5G a soli 228,90 euro, invece che 449,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

