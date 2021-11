eBay: gli amanti delle sneakers hanno un nuovo angelo custode

L'acquisizione di Sneaker Con da parte di eBay, sottolinea quanto il sito di vendita e aste online sia intenzionato a garantire un'esperienza di acquisto di altissimo livello per chi è alla ricerca di un nuovo modello di sneakers. Come? Da poco più di un anno l'azienda collabora con Sneaker Con, una realtà specializzata nella verifica delle condizioni di autenticità delle scarpe sportive.

L'acquisizione di Sneaker Con da parte di eBay tutela gli acquirenti

eBay, con Sneaker Con, assicura agli utenti negli Stati Uniti un alto livello di sicurezza per tutti gli acquisti superiori ai 100 dollari. Infatti, per alcuni brand di alto livello del calibro di Nike e Adidas, l'acquisto sul sito comporta prima l'invio del prodotto agli specialisti di Sneaker Con: solo dopo che ne viene riconosciuta l'autenticità, il modello di scarpe sportive viene effettivamente inviato all'acquirente che ha la certezza di indossare un paio autentico e non contraffatto.

Fine dall'inizio della collaborazione con l'azienda specializzata nel controllo delle sneakers, eBay ha autenticato più di 1.55 milioni di modelli. L'acquisizione di Sneaker Co da parte di eBay sottolinea quanto per il colosso delle aste online sia importante garantire questo genere di fiducia con i propri acquirenti. “La risposta alla nostra offerta di autenticazione è stata travolgente – sottolinea Jordan Sweetnam, SVP e direttore generale di eBay Nord America -, e questa acquisizione ci consente di continuare a trasformare eBay e di portare un livello più elevato di fiducia e sicurezza in ogni transazione.”

La speranza è che questo genere di collaborazioni si instaurino anche nel nostro Paese, dove purtroppo non mancano casi di contraffazioni eclatanti tramite i canali di distribuzione online.