eBay SCONVOLGE tutto: smart TV Samsung UHD 4K da 55" a -371€

Questa offerta eBay è senza ombra di dubbio l’unica in tutto il web che ti permette di acquistare la bellissima smart TV Samsung UHD 4K HDR da 55″ a un prezzo davvero molto conveniente. Con uno sconto complessivo di ben 371€, infatti, la televisione a marchio Samsung ti costa appena 419€ con tanto di consegna rapida e senza spese di spedizione extra.

Ma come ci si arriva a un prezzo così conveniente? Allo sconto già presente del 44% si aggiunge un ulteriore 10% con il codice coupon “CASA23“, a tua completa disposizione fino al 19 febbrario per risparmiare su tantissimi prodotti hi-tech come questa stupenda smart TV.

C’è uno sconto incredibile su eBay per la bellissima smart TV Samsung da 55″

Nonostante il prezzo super economico e vantaggioso, la smart TV Samsung da 55″ è il punto di riferimento per l’intrattenimento di alto livello: è realizzata con materiali di design, monta un bellissimo pannello Crystal 4K con colori brillanti e profondi, sfrutta la tecnologia Adaptive Sound per una calibrazione eccellente del suono e ti garantisce anche pieno accesso alle principali piattaforme di streaming del momento (Netflix, NOW TV, Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, eccetera).

A questo prezzo non puoi trovare una migliore offerta di eBay per quanto riguarda le smart TV Samsung di fascia alta: solo oggi puoi risparmiare ben 371€ con tanto di consegne rapide e completamente gratuite. Ricorda, infine, di inserire correttamente il codice coupon “CASA23” nell’apposita sezione in fase di acquisto e che scegliendo PayPal hai la possibilità di pagare la smart TV in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.