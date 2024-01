eBay SCONVOLGE il web: -70% per il mediogamma realme C55 (-352€)

Inutile girarci intorno: con il 70% di sconto su eBay per l’ottimo mediogamma realme C55 hai finalmente a portata di mano l’occasione shock che stavi aspettando da tantissimo tempo in ambito mobile. Con un risparmio immediato di ben 352€ – sì, hai letto bene – il terminale Android del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra ridicola di appena 147€.

Nonostante il calo repentino di prezzo lo smartphone a marchio realme ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista: è perfetto per navigare in rete, telefonare, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

Acquista subito su eBay l’ottimo mediogamma realme C55 in super sconto del 70%

Realme C55 monta un bel pannello super smooth a 90Hz ideale per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano batte un potente processore octa core con di fianco una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 33W. Come se non bastasse, sul retro è anche presente un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 64MP con IA (Intelligenza Artificiale).

Con una svendita totale su eBay per lo smartphone realme non hai altro da fare che prendere al volo questa incredibile occasione di inizio settimana; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 72 ore con tanto di consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.