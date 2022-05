eBay: risparmia fino a 200 euro con il nuovo coupon eDays, scopri il codice

eBay è pronta a debuttare con una nuova campagna davvero speciale. Si tratta di un super coupon che permette a un utente di risparmiare massimo 200 euro su due ordini scontati di 100 euro l’uno. Un’offerta decisamente spettacolare per accogliere l’estate al meglio acquistando al risparmio.

Lo sconto applicabile a ciascun ordine sarà del 15% fino a un massimo di 100 euro. Le categorie di prodotti compatibili con questa incredibile promozione sono davvero tante, comprendendo i gusti di ogni utente che deciderà di acquistare tramite il colosso dello shopping online.

Accedi all’indirizzo dedicato e potrai iniziare a ordinare utilizzando questo codice coupon speciale da oggi, 19 maggio 2022, e fino al 29 maggio 2022. Sarà valido fino a un massimo di due volte a utente che dovrà inserirlo in fase di acquisto direttamente nel carrello.

Scopriamo insieme questo codice speciale che offre un risparmio eccezionale e vediamo anche quali sono le categorie incluse in questa promozione promossa da eBay con l’arrivo dell’estate, il momento ideale per fare nuovi acquisti.

eBay: ecco il codice coupon che ti farà risparmiare fino a 200 euro

eBay ha pensato bene di rendere l’inizio di questa nuova estate 2022 frizzante avviando una promozione esagerata che permette di risparmiare fino a 200 euro su un massimo di 2 ordini per utente. In pratica, ogni ordine avrà diritto al 15% di sconto fino a 100 euro.

Per attivare questo speciale sconto però è necessario inserire direttamente nel carrello, prima del check out, il codice coupon realizzato proprio per l’occasione. Quindi il testo da scrivere è: “MENO15EDAYS“.

Infatti, la promozione in corso, che inizierà oggi, 19 maggio 2022, e finirà il 20 maggio 2022, si chiama Coupon eDays. Un’occasione unica per poter acquistare a prezzi bassi e convenienti tantissimi articoli di tutte le categorie qui sotto elencate:

Sneakers

Abbigliamento e accessori

Salute e Bellezza

Orologi e Gioielli

Macchine cardio

Giocattoli

Cellulari e smartphone

Notebook laptop e portatili

Televisori

Console

Videogiochi

Desktop

Fotocamere digitali

Elettrodomestici

Bricolage e fai da te: attrezzatura (cod. 631)

Bricolage e fai da te: materiali (cod. 3187)

Arredamento (cod. 3197)

Auto: ricambi (cod. 6030)

Moto: ricambi (cod. 10063)

Moto d’epoca: ricambi (cod. 32098)

Abbigliamento, caschi e protezioni (cod. 177074)

Oli, fluidi e lubrificanti (cod. 179487)

Preparati quindi agli eDays di eBay e copia il codice “MENO15EDAYS” per essere pronto a utilizzarlo da subito al tuo prossimo ordine e risparmiare fino a 200 euro sui tuoi nuovi acquisti attraverso il più famoso portale di shopping online al mondo.

