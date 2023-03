eBay mette in promozione il suo servizio di montaggio gomme con un coupon

Non sapete dove andare e a chi affidarvi per quanto riguarda il cambio pneumatici della vostra auto o della vostra moto? Oppure pensate che il vostro gommista di fiducia sia troppo caro? Non vi preoccupate, ci pensa eBay con il suo nuovo servizio di installazione pneumatici auto e moto. Gli utenti eBay, infatti, avranno la possibilità di acquistare online il nuovo servizio di installazione al momento dell’acquisto di pneumatici sul sito di e-commerce nella sezione Garage365, con l’ausilio di circa 500 centri di montaggio convenzionati. Garage365 si occuperà interamente di ricevere e montare i prodotti acquistati dagli utenti su eBay.it. Da oggi eBay ha deciso di avviare una promozione del 15% sul servizio di installazione gomme auto.

La promozione attiva

Attraverso il coupon PNEU23 è possibile, infatti, attivare uno sconto del 15% sul servizio di installazione degli pneumatici offerto da eBay. Si tratta di uno sconto niente male considerando l’ottimo servizio già molto apprezzato dagli utenti. Il coupon è valido solo fino al 31 marzo e lo sconto massimo per singolo utilizzo è di 100 euro (massimo due utilizzi per utente) su una spesa minima di 20 euro.

Come funziona il servizio?

Si tratta di un servizio molto semplice e veloce da utilizzare. In parole povere, quando acquistate gli pneumatici da un venditore eBay che ha accettato di aderire a questo servizio, avrete anche la possibilità di cercare e consultare i centri di montaggio vicino a voi. Potrete, ovviamente, visualizzare facilmente sia l’indirizzo esatto del centro di montaggio sia il prezzo di installazione stimato così da aiutarvi a scegliere il servizio più adatto alle vostre esigenze e il centro di montaggio più vicino o quello che preferite maggiormente.

Sempre con grande rapidità e semplicità avrete la possibilità di scegliere un centro di montaggio, completare il servizio di acquisto e installare i vostri pneumatici tutto attraverso il sito eBay.it. Il prezzo che andrete a pagare sarà quello finale che comprenderà il prodotto e il servizio, ma voi avrete la possibilità di vederli separati come due oggetti presenti all’interno dello stesso carello. Sarete avvisati con una e-mail di conferma quando i pneumatici vengono spediti dal venditore al centro di montaggio. Non vi è alcun costo aggiuntivo per l’acquirente, oltre a quello già previsto dal venditore nella fase di pagamento.

Un’altra e-mail, invece, vi avviserà quando arrivano a destinazione presso il centro di montaggio e saranno pronti per essere montati nel vostro veicolo. A quel punto potrete utilizzare tutte le informazioni di contatto del centro di assemblaggio che si trovare nell’e-mail di conferma per fissare un appuntamento. Quel giorno dovrete portare con voi il codice coupon (QR Code) ricevuto via e-mail, in versione cartacea o esibendolo al centro di raccolta sul proprio smartphone. Il centro di assemblaggio verificherà il codice coupon e quindi procederà con il montaggio.

I centri di assemblaggio pubblicano su eBay il prezzo finale stimato per l’installazione. L’acquirente non dovrà pagare alcun costo aggiuntivo rispetto a quanto già pagato per tutti i servizi inclusi (Servizi inclusi). Per i servizi aggiuntivi richiesti verrà applicato un costo aggiuntivo da concordare con il centro di raccolta da pagare in loco. Per esempio se la vostra auto è dotata di pneumatici Run Flat o se è necessario gonfiare con azoto, dovete concordare il costo aggiuntivo del servizio direttamente con il centro di montaggio, e pagare in loco, fuori dal sito eBay.it.

Cosa include il servizio?

Smontaggio pneumatici presenti sulla vettura e smaltimento obbligatorio per legge (Articolo 228 D. LGS. N.152/06)

Montaggio dei pneumatici acquistati su eBay.it sui cerchi

Bilanciamento con i pesi necessari (convergenza esclusa)

Fornitura e montaggio valvole in gomma nuove (La valvola è montata sui cerchi. Quando il gommista rimuove il vecchio pneumatico, rimuove la vecchia valvola e la sostituisce con una nuova)

Controllo visivo preliminare di primo livello dello stato dei cerchi, per verificare eventuali anomalie e danneggiamenti che sarebbero in ogni caso detectati dalla bilanciatrice in fase di montaggio

Cosa non include il servizio?

Convergenza

Cambio ruote su camion, autobus, furgoni e camper

Questo costo aggiuntivo è escluso dall’offerta di montaggio dei pneumatici, ma può essere prenotato opzionalmente nell’officina selezionata.

Questo costo aggiuntivo è escluso dall’offerta di montaggio dei pneumatici, ma può essere prenotato opzionalmente nell’officina selezionata. Montaggio di pneumatici Run Flat e programmazione/gestione dei sensori di pressione (TPMS)

Gonfiaggio con azoto

Valvole metalliche

Deposito pneumatici usati

Problemi, rinvio o disdetta appuntamenti

Garage365 dispone di un servizio clienti a tua disposizione per domande e problemi con il centro di montaggio: INDIRIZZO MAIL : supporto@garage365.it

TELEFONO : +39.391.317.99.60 (Nnumero gratuito che da supporto anche su WhatsApp) Qualora, invece, abbiate necessità di modificare l’appuntamento, dovrete contattare telefonicamente il centro di montaggio con il quale avete preso l’appuntamento. Se invece voleste annullare l’acquisto o il montaggio dei pneumatici, avete 30 giorni di tempo dall’acquisto per farlo, anche se già avete preso l’appuntamento. Se gli pneumatici non sono stati montati, sarà necessario restituire l’intero pacco composto da pneumatici e servizio di montaggio. Se i pneumatici sono già stati montati, il diritto di recesso non si applica. Tante offerte Su eBay, infine, giornalmente potreste approfittare di numerose offerte riguardanti vari pneumatici per ogni tipologia di veicolo. Queste sono presenti tra le migliori offerte della settimana e molti venditori offrono anche la consegna gratuita e il servizio sopradescritto. Non dimenticatevi, inoltre, della promozione attiva del 15% sul montaggio degli pneumatici attraverso il coupon PNEU23. Ricordatevi che è possibile sfruttarlo solo fino al 31 marzo. Approfitta della promozione su eBay

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.