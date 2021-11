eBay: acquista a prezzi bomba grazie all'esclusivo coupon

Le iniziative di eBay non finiscono mai! Infatti proprio da oggi potrai utilizzare un fantastico ed esclusivo coupon per scontare ulteriormente i tuoi acquisti sullo shop online più importante al mondo. Ti stanno aspettando prezzi pazzeschi che potrai ulteriormente scontare grazie a questa imperdibile opportunità. Smartphone, console, videogiochi, Smart Home e Smart TV, computer e notebook. iPhone, Xiaomi, Oppo, Samsung. Questi sono solo alcuni dei prodotti che potrai aggiudicarti a prezzi ultra stracciati grazie al nuovo buono sconto di eBay. Allora, cosa aspetti? Continua nella lettura per scoprire come ottenerlo e le condizioni per poterlo utilizzare e così acquistare tutto a prezzi bomba!

Attiva subito il nuovo coupon di eBay che ti apre le porte a sconti pazzeschi

Il nuovissimo coupon di eBay a tema Christmas sarà attivo da oggi 26 novembre, ore 9:00. Potrai utilizzarlo una sola volta su qualsiasi acquisto fino al 5 dicembre 2021. Un utente può utilizzare questo buono sconto con una spesa minima di almeno 20 euro potendo raggiungere uno sconto massimo di 50 euro.

Il coupon di eBay potrà essere utilizzato solo per tutti gli acquisti effettuati direttamente dalla sua app ufficiale. Disponibile al download sia per dispositivi Android direttamente dal Play Store di Google, sia per quelli iOS direttamente dall'App Store o dal Mac App Store di Apple, ti permetterà di scoprire tutte le migliori offerte e ricevere in tempo reale tutte le notifiche per non perderti nessuna promozione.

Come riscattare questo super buono sconto

Ricattare questo incredibile buono sconto è molto facile e veloce. Una volta che hai scelto uno o più prodotti sull'app di eBay dovrai aggiungerli nel carrello. Prima di procedere con il pagamento fai attenzione e inserisci il codice del buono sconto “XMASAPP21” nel campo dedicato, “Aggiungi coupon“, così da ottenere lo sconto. Successivamente potrai pagare con PayPal, Carta di Credito o Carta di Debito.

Insomma, tantissime offerte proposte da eBay per i suoi Cyber edays potranno essere ulteriormente scontate proprio grazie a questo fantastico coupon che vi dà diritto a un buono sconto pari al 5% su un vostro acquisto. Non c'è tempo da perdere per sfruttare questa opportunità imperdibile.