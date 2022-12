Con eBay ottieni un coupon di 5€ sulla tua prima vendita

Passato il Natale ora ti ritrovi con alcuni regali che non utilizzerai mai o forse doppi? Non ti preoccupare, il tuo regalo indesiderato oggi vale molto di più. Grazie a eBay, se crei un’inserzione e lo vendi entro il 15 gennaio 2023, ottieni un Coupon di 5 euro da utilizzare per i tuoi prossimi acquisti.

Si tratta di un’iniziativa fantastica che ti permetterà di guadagnare ulteriormente su un articolo che per te non serve a nulla, ma che in realtà può fare felice qualcun altro. Dai nuova vita ai tuoi regali sbagliati che hai ricevuto quest’anno e trasformali in qualcosa di utile per te vendendoli.

eBay ogni anno crea questa opportunità a condizioni ottimali. Nessun costo extra se non una piccola commissione sulla vendita. Sappi però che la tua prima vendita in assoluto ti frutterà un fantastico Coupon di 5 euro che potresti utilizzare per acquistare questo Apple Watch SE, tuo a soli 289 euro grazie al codice FESTE22.

Concludi la tua prima vendita su eBay: otterrai un Coupon da 5 euro

Con eBay ottieni un fantastico Coupon da 5 euro concludendo la tua prima vendita. Come fare? Semplice, fino al 15 gennaio 2023 vendi per la prima volta un prodotto dopo esserti registrato e riceverai un buono sconto di 5 euro da utilizzare al tuo prossimo acquisto. Ecco le regole specifiche:

registrati subito alla Promozione facendo clic tramite il link dedicato entro e non oltre le ore 23:59 del 15 gennaio 2023;

alla Promozione facendo clic tramite il link dedicato entro e non oltre le ore 23:59 del 15 gennaio 2023; metti in vendita uno o più oggetti;

uno o più oggetti; vendi il primo entro le ore 23:59 del 15 gennaio 2023.

Riceverai il tuo buono sconto entro il 31 gennaio 2023. Una volta disponibile, eBay ti invierà una email di notifica e il codice del coupon sarà reso visibile nella sezione “Riepilogo” di “Il mio eBay”. Approfittane subito per sbarazzarti dei regali indesiderati.

