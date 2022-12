eBay: approfitta del fantastico coupon 15% per i tuoi regali di Natale

Approfitta subito della fantastica promozione che eBay ha attivato oggi stesso. Usa il codice FESTE22 e risparmia subito sul tuo ordine grazie al coupon 15%. Ottieni nell’immediato fino a 50 euro di sconto sui tuoi regali. Un’ottima iniziativa proprio in vista del periodo delle feste.

Ad esempio, mettendo in carrello il nuovo Apple Watch Series 8 a soli 499,90 euro, ottieni subito 50 euro di sconto e lo paghi solo 449,90 euro. In pratica risparmi dal prezzo di listino esattamente 100 euro. Incredibile questa offerta! Ma sbrigati perché potrebbe terminare da un momento all’altro.

eBay: come funziona il coupon 15%

Con eBay fino al 25 dicembre 2022 hai la possibilità di utilizzare il codice FESTE22 per ottenere fino a 150 euro di sconto sui tuoi acquisti. Grazie al coupon 15% puoi risparmiare davvero tanto anche su prodotti già scontati applicando un extra sconto formidabile. Si tratta di un’occasione imperdibile da sfruttare al volo.

Il coupon è valido solo sulle categorie e sui venditori presenti nella pagina dedicata. Il codice da inserire prima del check out in carrello è “FESTE22“. Questo coupon ha un valore del 15% e può scontare il tuo ordine fino a un massimo di 50 euro ad acquisto.

La spesa minima per applicare questa promozione è di 15 euro. Inoltre, ogni utente può utilizzarlo fino 3 volte collezionando un massimo di 150 euro di extra sconto. L’iniziativa è valida da oggi, 5 dicembre 2022, al 25 dicembre 2022. Nonostante ciò molti prodotti stanno già andando a ruba.

Quindi se trovi qualcosa di interessante non perdere tempo e acquistalo subito. Aggiungi nel carrello uno o più prodotti idonei come questi Apple AirPods a soli 99,90 euro. Prima di effettuare il pagamento inserisci il codice coupon FESTE22 nel campo dedicato e ottieni lo sconto. In questo caso pagherai questi auricolari solo 84 euro.

Con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi sempre decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.