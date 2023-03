Nuovo, usato e ricondizionato: scopri eBay Come Nuovo per sconti top

Grazie a eBay oggi puoi risparmiare ancora di più sui tuoi acquisti. Il nuovo programma Come Nuovo ti permette di accedere a tantissimi prodotti nuovi, usati e ricondizionati a sconti ancora più competitivi.

Il vantaggio è che alle spalle hai tutta la qualità e le attenzioni del colosso dello shopping online. Infatti, oltre alla convenienza, tutti i prodotti sono affidabili e perfettamente funzionanti.

Inoltre è applicata anche la garanzia eBay oltre al reso gratuito entro 30 giorni. E poi stiamo parlando di un e-commerce dove puoi trovare un’ampia selezione di prodotti.

Ad esempio, trovi questo fantastico Apple iPhone 12 Pro a soli 719 euro, invece di 1100 euro. Le condizioni di questo dispositivo sono eccellenti permettendoti così di risparmiare 380 euro.

Oppure puoi fare un vero affare acquistando questo Samsung Galaxy S21+ a soli 384 euro. Anche in questo caso si tratta di un prodotto ricondizionato e in buone condizioni. La spedizione è gratuita.

eBay Come Nuovo: un’occasione d’oro per risparmiare tanto

eBay Come Nuovo è un’occasione preziosa per chiunque ha bisogno di rinnovare casa, guardaroba, smartphone, tablet e tanto altro. Si può risparmiare perché acquisti prodotti ricondizionati, usati o come nuovi alle stesse garanzie del nuovo.

Scegli di acquistare risparmiando grazie a questa promozione. Avrai accesso a tanta affidabilità, qualità e convenienza. Perché il programma ricondizionati è efficiente? Ce lo dice direttamente l’azienda:

eBay affianca i suoi venditori con webinar dedicati alla vendita del prodotto ricondizionato per far sì che all’utente finale venga garantita la migliore esperienza ed al venditore una vendibilità costante.

Perciò quando vedi una smart TV come questa LG NanoCell 50″ a soli 486 euro ricondizionata non passare oltre, ma sappi che è veramente come nuova. Infatti, tutti gli oggetti sono stati testati da venditori qualificati e in più hai la garanzia di rimborso sui tuoi acquisti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.