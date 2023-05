EasyJet si ARRENDE: con lo zaino bagaglio non può chiederti di pagare EXTRA

Non solo RyanAir, anche le altre compagnie aeree – come EasyJet – non possono fare altro che arrendersi: lo zaino bagaglio salva i passeggeri dal pagamento del sovrapprezzo per portare a bordo i propri effetti personali. Questo speciale prodotto rispetta in pieno le misure richieste dalla compagnia per la borsa piccola gratuita (ovvero 45X36X20), ma al suo interno è incredibilmente capiente e suddiviso in modo intelligente. Addirittura, c’è uno scompartimento dedicato alle scarpe e uno al PC.

In promozione, questa geniale soluzione puoi portarla a casa a 39,99€ appena da Amazon. Io ne ho una simile, addirittura più piccola per rispettare gli standard di RyanAir (questo modello qui) e riesco a stare fuori fino a 5/6 giorni senza pagare alcun extra! Ricevi tutto con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, si tratta di offerte a tempo limitato.

Robusto, capiente e ben organizzato. Se saprai scegliere con cura quello di cui hai realmente in viaggio, ti renderai conto che non ci saranno problemi. Addirittura, oltre allo scompartimento per gli effetti personali, per le scarpe e per il PC, c’è una tasca separata per le cose umide.

Comodi gli spallacci imbottiti, non sarà un problema indossarlo anche per molte ore. Inoltre, con lo zaino bagaglio sarà molto più veloce salire e scendere dall’aereo: non dovrai attendere la tua valigia e non rischierai che il trolley da cabina venga imbarcato, proprio mentre sei in fila.

Inoltre, e non è un dettaglio trascurabile, non pagherai alcun extra al momento di prenotare i biglietti! Il denaro risparmiato potrai usarlo in vacanza, per fare un’esperienza in più o per mangiar qualcosa di buono! Completa adesso l’ordine su Amazon e prendi questa geniale soluzione, che ha salvato anche i passeggeri EasyJet dal rischio del sovrapprezzo. Lo trovi su Amazon e le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.