EA Sports FC 24: prenotalo ADESSO al miglior prezzo del web

Sei pronto per entrare nella nuova era del calcio virtuale? Non perdere l’opportunità di essere il primo a vivere l’esperienza di EA SPORTS FC 24, il nuovo gioco di calcio che sta per conquistare il mondo.

Con oltre 19.000 giocatori con licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati, questo titolo è destinato a superare ogni tua aspettativa. E se te lo stessi chiedendo, sì, si tratta in pratica di FIFA 24, dato che dopo quasi 30 anni di collaborazione EA Sports e la FIFA hanno clamorosamente deciso di separarsi.

EA Sports FC 24: il nuovo FIFA ti sta aspettando

EA Sports FC 24 uscirà sulle principali piattaforme di gioco, puoi scegliere di seguito la tua console preferita:

Immagina di poter migliorare i tuoi giocatori e far crescere nuove leggende all’interno del tuo club. Con le nuove Evoluzioni di Ultimate Team, EA SPORTS FC 24 ti offre l’opportunità di portare la tua squadra al livello successivo. Scegli i migliori talenti, addestrali e guidali verso la gloria. Ora puoi anche accogliere le calciatrici nel tuo club e creare il tuo undici da sogno, dimostrando che il calcio è uno sport per tutti.

Ma non finisce qui perché se vuoi scrivere la tua storia personale nel calcio con la modalità Carriera tecnico e giocatore puoi finalmente realizzare il tuo sogno di diventare un campione. Prendi il controllo di ogni aspetto della tua carriera, dalle tattiche di gioco alle decisioni fuori dal campo. La strada verso il successo dipende solo da te.

Ma il calcio è anche un’esperienza sociale, e con EA SPORTS FC 24 puoi scendere in campo con i tuoi amici. Grazie alle funzionalità cross-play, potete sfidarvi a vicenda ovunque voi siate e su qualsiasi piattaforma preferiate. Che tu sia un fan di PlayStation, Xbox, PC o Nintendo Switch, la tua passione per il calcio troverà sempre una via per esprimersi.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: prenota subito la tua copia di EA SPORTS FC 24 al miglior prezzo disponibile. Sia che tu preferisca giocare su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S o Nintendo Switch, c’è una versione adatta a te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.