EA SPORTS FC 24 per Nintendo Switch crolla a soli 34€!

EA SPORTS FC 24 per Nintendo Switch segna una svolta epica nella celebre serie di videogiochi calcistici. Con oltre 19.000 giocatori con licenza, 700 squadre e 30 campionati, il gioco si distingue per un’esperienza coinvolgente, caratterizzata da gameplay fluido, intelligenza artificiale avanzata e grafica di alta qualità.

Le Evoluzioni di Ultimate Team consentono di far crescere le leggende del proprio club, mentre la Carriera “tecnico” o quella “giocatore” offrono l’opportunità di scrivere la propria storia, sia come allenatore che come giocatore professionista. Le funzionalità cross-play permettono di sfidare amici in Club e VOLTA FOOTBALL anche se su altre console o PC.

EA SPORTS FC 24 su Nintendo Switch presenta un’esperienza completa di Ultimate Team con Rivals, Squad Battles e Champions, fornendo una vasta gamma di sfide e obiettivi per mantenere alta l’adrenalina.

Grazie alle ultime tecnologie, come gli stili di gioco ottimizzati da Opta e il motore Frostbite rivisto, il gioco offre un realismo senza precedenti, aggiungendo dettagli distintivi e coinvolgenti a ogni partita. Questa è praticamente l’esperienza più avanzata di sempre in un gioco della serie “FIFA”.

Non perdere l’ opportunità di vivere l’esperienza videoludica calcistica definitiva sulla console portatile di Nintendo. Compra subito EA SPORTS FC 24 per Nintendo Switch a soli 34,97€ invece di 59,99€ con un folle sconto di 42%.