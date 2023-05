È tornato Hype Club: ottieni fino a 25€ in gift card (anche Amazon)

È tornata Hype Club: la promozione, lanciata dalla fintech 100% italiana, permette a tutti i titolari di un conto di ricevere gift card (incluso Amazon) completamente gratis, per un valore fino a 25 euro.

Cos’è Hype Club e come iscriversi

Hype Club è un vero e proprio spazio racchiuso all’interno dell’applicazione Hype, dove gli utenti possono cimentarsi in sfide – dette “challenge” – per accumulare punti e sbloccare gift card da usare per i propri acquisti. L’accesso al club è riservato ai soli titolari di un conto Hype: puoi iscriverti gratuitamente qui, basta seguire i passaggi riportati a schermo.

In pochissimo tempo il tuo profilo verrà attivato e potrai accedere immediatamente alla tua carta di debito virtuale circuito Mastercard con IBAN italiano. Tutti i servizi sono gestiti comodamente online tramite l’applicazione ufficiale Hype, dalla gestione delle spese all’invio di bonifici, dal salvadanaio virtuale ai prestiti.

Per ricevere le gift card, non dovrai fare altro che partecipare alla challenge attiva fino al 31 luglio e invitare tutti i tuoi amici ad attivare un conto Hype. Ogni amico che diventa titolare ed effettua una ricarica di almeno un euro, ti farà guadagnare un bel po’ di punti che potrai utilizzare per riscattare buoni regalo per diverse piattaforme e negozi: da Amazon a Decathlon, Unieuro, Zalando, GameStop, Conad, Trenitalia, Ikea e tantissimi altri.

Ecco quanto puoi guadagnare: 50 punti (equivalenti a 5 euro in gift card) per ogni amico che attiva un conto Hype gratuito; 200 punti (20 euro) per chi attiva un conto Next e 250 punti (25 euro) per chi sceglie di attivare invece un conto Premium. In più, tutti gli amici che accetteranno il tuo invito potranno ricevere fino a 25 euro di bonus.

Riscattare le gift card è semplicissimo: basta accedere alla sezione “Hype Club” dell’applicazione ufficiale e selezionare quella che preferisci dal catalogo. Partecipa anche tu alla challenge e riscatta le tue gift card preferite: ti basta iscriverti gratuitamente e aprire il tuo primo conto Hype, entro luglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.