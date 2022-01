È successo ancora: un altro OnePlus Nord è esploso in India

Un altro midrange OnePlus è appena esploso in India. L'azienda ha dovuto affrontare molte controversie ultimamente a causa dell'esplosione di una serie di smartphone facenti parte della gamma Nord. Negli ultimi mesi sono stati segnalati diversi incidenti di questo tipo che hanno coinvolto soprattutto l'uscito uscito, il Nord 2.

OnePlus Nord CE esplode in India: perché?

Ora, un altro dispositivo del colosso cinese è stato coinvolto in un incidente di esplosione in India. Questa volta lo smartphone in questione non è il Nord 2 ma il OnePlus Nord CE.

Un utente di Twitter di nome Dushyant Goswami ha condiviso le immagini della presunta esplosione del Nord CE mentre lo “tirava fuori di tasca”. Ha aggiunto che il dispositivo è stato acquistato circa sei mesi fa.

Oltre a pubblicarlo su Twitter, Goswami ha anche pubblicato questo incidente su LinkedIn. Tuttavia, i post relativi all'incidente sono stati ora rimossi dall'utente e afferma che il team della società ha promesso di inviargli una nuova unità.

Nel tweet originale sull'incidente (ora cancellato), aveva detto:

Possiedo un telefono del marchio molto popolare OnePlus, che promette la migliore qualità. Il mio telefono ha solo 6 mesi e ieri è letteralmente esploso, mentre l'ho appena tirato fuori dalla tasca. Non è solo brutto ma è stato un colpo potenzialmente fatale. Il marchio risponderà dell'incidente?

Aveva anche condiviso immagini insieme al testo, mostrando il telefono completamente danneggiato dalla parte anteriore e posteriore. Tutte le parti principali del dispositivo, inclusa la batteria, il display e la fotocamera, sono state completamente distrutte.

Finora, l'azienda non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito a questo incidente. Come notato sopra, anche in passato ci sono stati alcuni casi di esplosioni relative al Nord 2 ma la società non ha condiviso mai alcuna informazione specifica sul motivo alla base del danno.

Restate connessi per maggiori novità in merito. Vi terremo aggiornati.