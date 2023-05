È sempre tempo di FIFA 23: ora su Amazon in OFFERTA BOMBA (-61%)

Se sei un appassionato di calcio e vuoi vivere le emozioni delle fasi finali dei tornei internazionali non perdere questa occasione imperdibile: FIFA 23 per PS4 è disponibile su Amazon a soli 27,07 euro invece di 69,99.

Si tratta di uno sconto del 61% che ti permette di risparmiare ben 42,92 euro sul prezzo di listino. Affrettati perché l’offerta potrebbe terminare presto.

FIFA 23 a 27 euro: ora non hai più scuse

FIFA 23 è il gioco di calcio più realistico e completo mai realizzato da EA SPORTS. Anche su PlayStation 4, il gameplay è fluido e dinamico, con animazioni realistiche e una fisica accurata. Potrai giocare la FIFA World Cup maschile e femminile, con le squadre e gli stadi ufficiali, e partecipare ai più prestigiosi campionati e tornei di club, tra cui la UEFA Champions League, la Premier League e le nuove Barclays FA WSL e D1 Arkema francesi.

Inoltre, per la prima volta nella storia della serie potrai giocare con i club femminili, scegliendo tra alcune delle squadre più importanti del mondo. Potrai anche sfidare i tuoi amici su diverse piattaforme grazie al cross-play nelle modalità 1 contro 1 di FIFA Ultimate Team, come Stagioni Online, Amichevoli Online e altre.

FIFA 23 offre anche nuove funzionalità e modalità di gioco per rendere la tua esperienza ancora più ricca e varia dandoti modo di vivere il calcio virtuale come mai prima d’ora. Non lasciarti scappare questa offerta incredibile: acquista subito FIFA 23 per PS4 su Amazon a soli 27,07 euro invece di 69,99.

