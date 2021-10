E se il nuovo MacBook Pro avesse un notch?

Ecco come apparirà il nuovo MacBook Pro se i rumor emersi in rete in questo periodo si riveleranno veritieri. Ci sono molte indiscrezioni che girano su Internet prima del grande evento di Apple di oggi. Sono apparse nuove fughe di notizie che suggeriscono che il nuovo laptop avrà un notch e un display edge-to-edge. C'è stato anche un dibattito sulle opzioni di colore che Apple offrirà.

MacBook Pro: nuove colorazioni, notch e cornici sottili

Iniziamo partiamo con le colorazioni: Apple ha offerto il MacBook Pro in argento e grigio siderale dal 2016. Ci sono state anche soluzioni color oro, decisamente poco apprezzate dall'utenza.

Quest'anno invece, l'OEM di Cupertino ha adottato un approccio diverso; vediamo che iPhone 13 e Apple Watch Series 7 sono arrivati nelle nuove colorazioni “Midnight” e “Galassia”. I modelli Pro di iPhone 13 e iPad continuano ad essere offerti in colori più neutri come argento e grafite.

Quindi cosa farà Apple con i nuovi MacBook Pro? C'è la possibilità quindi, di vedere le nuove tinte viste sui melafonini anche sui terminali PC della compagnia. Ci potrebbe essere anche un Sierra Blue?

Il notch nella parte superiore del display è qualcosa che sarà sicuramente sarà controversa, qualora si rivelasse veritiera. Gli schemi trapelati online suggeriscono una tacca dalla forma insolita che non sembra ospitare il Face ID. Piuttosto, pare che Apple potrebbe pianificare l'inserimento di una tacca per inserire una fotocamera avente un sensore più grande.

In tal caso, speriamo che la compagnia includa funzionalità come Center Stage, una vera chicca per le videocall aziendali e non solo.

L'aggiunta della tacca però, consentirà anche di spingere il display fino al bordo su tutti i lati. I display saranno troppo sottili per vedere una selfiecam sotto lo schermo; inoltre, la tecnologia non è del tutto matura, a quanto pare.

I nuovi MacBook Pro dovrebbero essere disponibili sia nelle dimensioni da 14 che da 16 pollici.

Ricordiamo che la compagnia di Tim Cook non realizza un notebook da 14 pollici dai tempi dell'iBook G4 del 2003. Le cornici dell'attuale MacBook Pro da 13 pollici sono abbastanza spesse, quindi è possibile che l'OEM voglia mantenere le stesse dimensioni del telaio ma dimezzando le dimensioni dei bordi.

Si prevede inoltre che la società aggiungerà una serie di porte per i professionisti: lo slot per schede SD, l'HDMI e il connettore MagSafe. Ovviamente la star dello spettacolo sarà il processore Apple Silicon di ultima generazione.

Siete pronti per i nuovi modelli? Appuntamento a stasera.