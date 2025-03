Ricevi e-mail spam a tutte le ore del giorno? Ecco la soluzione

Ricevere e-mail spam a tutte le ore del giorno non è piacevole, per usare un eufemismo. Purtroppo però questa situazione affligge milioni di italiani ogni giorno, alle prese con messaggi di posta elettronica talvolta anche pericolosi per i propri dati sensibili. Allo stesso tempo, oggi, tutte queste persone possono tirare un sospiro di sollievo perché esiste una soluzione efficace per risolvere il problema.

La soluzione è Incogni, un tool automatico del team di Surfshark (noto fornitore VPN) che rimuove i dati personali degli utenti dai database dei broker di dati, vale a dire quelle aziende che raccolgono e vendono le informazioni sensibili cedute in maniera involontaria dalle persone stesse che poi ricevono spam su spam tutti i giorni della settimana. In questi giorni il piano annuale è disponibile al prezzo scontato di 6,99 euro al mese anziché 13,98 euro, per effetto del 50% di sconto sul prezzo di listino.

Come Incogni blocca le e-mail spam

Il servizio Incogni ha in elenco numerosi data broker (oltre cento, con la lista in continua espansione). Questo da un lato gli consente di individuare una corrispondenza tra i dati in suo possesso (quelli dell’utente che si iscrive al servizio) e le informazioni presenti nei database appena citati, dall’altro gli permette di contattare immediatamente i data broker per richiedere la rimozione dei dati degli utenti dai loro database.

Dopo aver ottenuto la cancellazione dei dati, Incogni esegue nuovi controlli con regolare frequenza, allo scopo di assicurarsi che i broker in questione non tornino in possesso o aggiungano nuovi dati. In caso invece di rifiuto, il tool si mette in contatto con le società per la protezione dei consumatori, al fine di far esercitare i diritti di privacy dei suoi utenti.

Tornando all’offerta iniziale, vi confermiamo che per beneficiare dello sconto del 50% è sufficiente premere sul bottone qui sotto.