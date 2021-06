Un nuovo smartphone da gioco di Asus targato Qualcomm Snapdragon è appena stato avvistato sull'ente per la certificazione TENAA.

Asus realizzerà il gaming phone di Qualcomm?

Un misterioso nuovo gaming phone di Asus è appena emerso online. Questo nuovo dispositivo è un prodotto differente rispetto alla serie di gaming phone ROG dell'azienda, in quanto sfoggia il marchio Qualcomm “Snapdragon” sul retro.

Lo smartphone da gioco è stato avvistato sull'ente TENAA, il sito di certificazione cinese, che ha rivelato le immagini del dispositivo insieme ad alcune specifiche e dettagli chiave. Guardando queste immagini, il design del telefono lo si può vedere chiaro e nitido. Sul retro, la parte inferiore sfoggia il logo del brand taiwanese, mentre sulla parte centrale c'è il marchio Snapdragon. Appena sopra invece, è presente lo scanner di impronte digitali fisico e il modulo della fotocamera posteriore è posto in maniera orizzontale (un po' come avveniva nei top di gamma del 2019).

Il dispositivo porta il numero di modello ASUS_I007D, che corrisponde al dispositivo con nome in codice VODKA che è stato recentemente individuato nel codice sorgente del kernel del ROG Phone 5.

In altre parole, questo terminale potrebbe essere il primo smartphone da gioco di Qualcomm prodotto da Asus. Inoltre, l'elenco TENAA rivela anche alcune informazioni chiave relative al device: sfoggerà un display OLED da 6,78 pollici e ospiterà il processore Qualcomm Snapdragon 888.

Sotto il cofano, una batteria da 3840 mAh alimenterà il dispositivo mentre le sue fotocamere posteriori includeranno sensori da 64 megapixel e 12 megapixel. Questo dispositivo eseguirà anche il sistema operativo Android 11 e offrirà anche 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Sfortunatamente, queste sono tutte le informazioni disponibili al momento, quindi restate connessi per ulteriori informazioni in merito. Forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

