È il momento PERFETTO per acquistare un paio di AirPods per il vostro iPhone

Se avete comprato da poco un nuovo iPhone e state cercando l’accessorio perfetto per il vostro dispositivo, abbiamo la soluzione che farà al caso vostro. Stiamo parlando dei meravigliosi auricolari True Wireless Stereo di Apple, il modello entry level della gamma, per intenderci. Si chiamano AirPods di seconda generazione e costano solo 119,00€ grazie agli sconti folli presenti sul sito di e-commerce americano.

Grazie ad Amazon poi, avrete diritto ad una serie di vantaggi non da poco; come non citare infatti, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o la vostra abitazione, ma non solo. Se siete spesso fuori casa, potrete farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano; mica male, se ci pensate. Il reso è sempre gratuito se fatto entro un mese dall’acquisto e si ha diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Non di meno, anche se il costo del wearable è esiguo, sappiate che si può dilazionare in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa volere di più, dunque?

AirPods di seconda generazione: best buy assoluto

Avere degli auricolari TWS come gli AirPods vi può cambiare veramente il vostro quotidiano; sono piccoli ma hanno un’autonomia davvero interessante, che aumenta drasticamente grazie alla custodia di ricarica preposta all’uopo. Si possono ricaricare sia tramite il cavo Lightning che via wireless e sono anche versatili; si accoppiano immediatamente con il vostro device principale, iPhone, iPad o Mac che sia. Sono resistenti all’acqua e al sudore, li potrete usare in palestra per ascoltare la musica, durante una corsa al parco, durante una passeggiata in centro, magari sentendo un audiolibro o un podcast o, perché no, anche per le telefonate.

A soli 119,00€ sono da acquistare al volo, ma siate veloci; questo è il best buy del giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.