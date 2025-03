È il momento di comprare Dyson V8 Advanced, sconto 30% anche in 3 rate

Se cerchi un aspirapolvere senza fili e vuoi un prodotto che sappia dare il massimo ed eliminare ogni traccio di sporco dai tuoi pavimenti, Dyson V8 Advanced è il modello di cui non fare a meno. La sua nomea lo precede, potrebbe non aver bisogni di presentazioni per quanto è famoso. Su eBay oggi hai un’occasione d’oro: lo store ufficiale del brand te lo propone con il 30% di sconto e la possibilità di acquistarlo in 3 rate senza interessi tramite Klarna. Due anni di garanzia e spedizione e reso gratuiti. Tutto questo per il prezzo di soli 279€. Se sei interessato non perdere tempo e aggiungilo al carrello subito.

Dyson V8 Advanced, tutta la potenza in un prodotto senza tempi

Dyson V8 Advanced è un aspirapolvere senza fili che in casa fa la differenza. Rispetto a molti altri modelli sul mercato, già dalla prima passata elimina ogni traccia di sporco rendendo le pulizie rapide ed efficienti. Ovviamente è uno dei modelli di punta del brand inglese che ha un po’ dato il via a questo mercato se ci pensi. Struttura verticale con peso leggero, dimensioni ristrette e priva di cavi. Una volta che hai terminato di utilizzarlo svuoti il contenitore con l’iconico sistema a click (che non ti fa sporcare le mani) e lo appoggi sulla sua base da muro dove rimane fermo e si ricarica al contempo.

Il motore con tecnologia ciclonica e la potenza di aspirazione da 130AW sono il massimo su cui fare affidamento. Attraverso gli accessori che ti vengono forniti ossia spazzola Motorbar, bocchetta a lancia e l’accessorio multifunzione, puoi prenderti cura non solo dei pavimenti ma anche delle altre superfici in casa. Scegli tra le diverse modalità di pulizia e sfrutta un’autonomia che raggiunge i 40 minuti. Questo modello, in particolare, vanta altre due caratteristiche: un sistema antigroviglio per non incontrare problemi né con capelli né con peli di animali e un sistema di filtraggio dell’aria. Attraverso quest’ultimo, quella aspirata e reinserita in circolazione è filtrata e purificata.

A soli 279€ su eBay con uno sconto del 30%, Dyson V8 Advanced è l’aspirapolvere senza fili da fare tuo. Collegati e acquistalo con un click.