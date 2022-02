È il momento di avere uno smartwatch unico, MERAVIGLIOSO (39€)

Di smartwatch sul mercato ce n’è di tutti i tipi, forme, dimensioni, prezzi e funzionalità. Sull’estetica però è difficile differenziarsi, ma questo wearable ci è riuscito. Un gioiello che in realtà è un piccolo concentrato di tecnologia da polso. Il bello è che non costa nemmeno quanto si potrebbe immaginare. Con le promozioni Amazon del momento, lo porti a casa a 39€ circa appena. Basta completare velocemente l’ordine per accaparrartelo e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Uno smartwatch di design unico: ottimo prezzo su Amazon

Un prodotto particolarissimo sotto il punto di vista estetico, ben diverso dagli altri modelli. Il display in cassa squadrata gode di ottima visibilità e ti permette di monitorare dal polso un sacco di informazioni. Notifiche, identità del chiamante, controllo musicale e non solo: tutto sempre a disposizione. Personalizza l’ampio schermo da 1,65” come preferisci, puoi anche utilizzare quadranti personalizzati, da abbinare al tuo outfit.

Un dispositivo che è anche validissimo alleato per attività sportiva e salute. Passi, distanza, calorie, promemoria di sedentarietà, battito cardiaco, qualità del riposo notturno e non solo. Puoi scegliere fra 18 tipologie di workout il tuo preferito. Un wearable che, seppur incredibile sotto il profilo estetico, non manca di essere completo sotto ogni punto di vista.

A questo prezzo, uno smartwatch unico come questo è un vero e proprio affare. Completa rapidamente l’ordine da Amazon per averlo a 39€ circa appena e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.