È già Back to School: il MacBook Air M1 è in offerta a 854€ su Amazon (anche a rate)

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook da comprare in vista del Back to School, su Amazon c’è l’offerta giusta: in questo momento, infatti, il MacBook Air M1 è disponibile al prezzo scontato di 854 euro con la possibilità di completare l’acquisto anche in 5 rate. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni (ma le altre sono disponibili a 899 euro). Per accedere all’offerta c’è il link qui di sotto.

MacBook Air M1 è il notebook da comprare oggi

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 è il notebook da comprare oggi, garantendo un rapporto qualità/prezzo molto superiore rispetto alla variante con chip M2. Il segreto è legato alla presenza del chip M1, garanzia di ottime prestazioni e tanta efficienza. Il notebook è dotato di 8 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e di una tastiera retroilluminata con layout italiano. Il sistema operativo è macOS con aggiornamenti costanti da parte di Apple. Il MacBook Air non ha punti deboli, confermandosi un modello di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook tutto fare per il Back to School.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air M1 con un prezzo scontato di 854 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili, pagando con carta di debito e senza la necessità di attivare un finanziamento. La promozione è valida solo per alcune colorazioni, proposte nella variante 8/256 GB del laptop, e sarà valida solo per un breve periodo di tempo. Per accedere allo sconto è disponibile il link qui di sotto.

